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Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO ve Özel Halk Otobüsleri, Raylı Sistemler, Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve AŞTİ’de salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını iki kat artırdı.

Elif Duman
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Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği EGO ve Özel Halk Otobüsleri, Raylı Sistemler, Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve AŞTİ’de salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını iki kat artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Devletimizin ilgili mercileri ile iş birliği içerisinde vatandaşlarımızın sağlığını muhafaza etmek ve olası salgın hastalıklardan korumak amacıyla toplu taşıma araçları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında gerekli önlemler alınmıştır” dedi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca kentin birçok noktasına virüslere ve salgın hastalıklara karşı uyarı afişleri astı.

Toplum sağlığını önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmesi için Başkent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Her gün yaklaşık 800 bin yolcunun EGO otobüslerini, 400 bin yolcunun da Raylı sistemleri kullandığı Ankara’da toplu taşıma araçları günlük olarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yavaş, son günlerde etkili olan salgın hastalık riskini en aza indirmek amacıyla sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Devletimizin ilgili mercileri ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza azami özenle devam edeceğiz” dedi.

TOPLUM SAĞLIĞI ÖNCELİK

Vatandaşların sağlığını muhafaza etmek için Büyükşehir Belediyesinin öncelikli tedbirleri aldığına dikkat çeken Başkan Yavaş, “Vatandaşlarımızı olası salgın hastalıklardan korumak amacıyla toplu taşıma araçları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında gerekli önlemler alınmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenli olarak denetlenen çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere EGO ve Özel Halk Otobüslerinde iç ve dış temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe ilaçlanıyor.

ATP bakteri ölçüm cihazı ile kontrol edilen otobüsler ve Raylı sistemler, tespit edilen olumsuz değerler sıfırlanana kadar dezenfekte ediliyor.

AİLE YAŞAM MERKEZLERİNDE DE YOĞUN İLAÇLAMA

AŞTİ, Raylı Sistemler ile Aile Yaşam Merkezlerinde dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, rutin temizlik çalışmalarını iki katına çıkardıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üst solunum yolları enfeksiyonu gündemde. Biz de bu konuda Başkentlilerin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı ANKARAY ve Metro istasyonlarından otobüslere, AŞTİ’den Aile Yaşam Merkezlerine, Gençlik Merkezlerinden camilere kadar temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini iki kat artırdık. Her gece düzenli olarak çalışmalara devam edeceğiz.”

VİRÜSLERDEN KORUNMA YOLLARI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmalarını özellikle kış mevsimi nedeniyle artan salgın hastalıklarla mücadele kapsamında sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi, el broşürlerinin yanı sıra kentin ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarına;

- Ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayınız,

- Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendil ile örtün,

- Solunum yolları rahatsızlığı semptomlarını taşıyan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının

uyarılarını içeren afişler yerleştirerek, farkındalık yaratmayı da amaçlıyor.
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Dün 13:08 TSİ Ankara- Belediye

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