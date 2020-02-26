Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı

Dershanesiz eğitim modelinin mimarı ve 35 yıllık yayın + okul tecrübesiyle Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından biri olan Nesibe Aydın Okullarının, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Bursluluk ve Okula Giriş Sınavı, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekor katılımla gerçekleşti.

Türkiye genelinde “7 il, 11 Kampüs, Tek Okul!” sloganıyla yürüttüğü nitelikli eğitim ile öğrencilerinin Türkiye ve dünyadaki en prestijli üniversitelere yerleşmesini sağlayan kurumun, 2020-2021 öğretim yılı için ortaokul ve lise kademesi öğrencilerine yönelik belirlediği toplam 1.580 kontenjan için 45.662 aday sınavda ter döktü.

Nesibe Aydın Okulları, geçtiğimiz yıllara kıyasla, burs miktarını %40 oranında artırarak, dar gelirli ailelerin çocukları için ciddi bir fırsat eşitliği yarattı.

22-23 Şubat tarihlerinde Ankara’da Gölbaşı ve Yıldızlar Kampüsleri ile Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır ve Gaziantep Kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenen Bursluluk ve Okula Giriş Sınavı, yoğun başvuru sebebiyle, sıkı güvenlik tedbirleri altında ve gün içerisinde 4 ayrı seansta, farklı soru kitapçıkları kullanılarak gerçekleştirildi. Her seans, aynen Türkiye genelinde yapılan ÖSYM sınavlarının ciddiyetinde, büyük bir titizlik içerisinde tamamlandı.

Veli ve öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçmek için, okulların önünde uzun kuyruklar oluştururken, okullara giden cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı ve kampüslerin etrafında, sivil ve resmi emniyet görevlileri, güvenliğin sağlanabilmesi için yoğun mesai harcadılar.

Öğrenci ve velilerin, kayıt ve burs hakkı kazanıp kazanamayacaklarını heyecanla bekledikleri sınav sonuçlarının, rekor başvuru sayısına rağmen 5 gün içinde açıklanacağını belirtilen yetkililer, her yıl sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2 hafta gibi kısa bir sürede kayıtlarının kapandığını açıkladılar.