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Ata Sporuna Yoğun İlgi

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde ata sporu okçuluk eğitimi alan gençler, hedeflerine kararlı ve emin adımlarla ilerliyor. Gençler, hem sosyalleşiyor hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağlı çocuklar ve gençler, okçuluk kurslarına büyük ilgi gösterdi. Altındağlı gençlerin gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Altındağ olarak ata sporumuz okçuluğa da sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen gün daha fazla çocuğumuzu okçuluk ile tanıştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“ŞAMPİYONLAR ALTINDAĞ’DAN ÇIKACAK.”

Karapürçek Kapalı Spor Salonu’nda, haftada 2 gün, Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan 120 kişilik grubun hedefi 12’den vurmak için eğitimler aldığını söyleyen Başkan Balcı, " Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde okçuluk eğitimi alan gençlerimizin, ileride milli dereceler almalarını ve bizi dünyada temsil etmelerini çok isterim. Günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçiriyor. Hayatlarını spor ile planlamaları ve değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak Altındağlı çocuklarımıza ve gençlerimize tam destek veriyoruz. İleride gençlerin çok başarılı olacağına ve şampiyonların Altındağ’dan çıkacağına inancım tam…" ifadelerini kullandı.

KENDİNE GÜVEN, DİK DURUŞ VE KONSANTRASYON

Okçuluğun sportif aktivitenin yanında, gençlerin bireysel gelişimine ve sosyalleşmelerine de büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Balcı  "Kişinin kendine güvenini arttıran, konsantrasyonu geliştiren ve sosyalleşmeyi olumlu yönde etkileyen okçuluk, ayrıca el ve ayakların orantılı, doğru kullanılmasını sağlayarak günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan vücut eğriliğinin önüne geçerek dik duruşu da sağlıyor." diye konuştu.

“KURSLAR VE MALZEMELER ÜCRETSİZ…”

Okçuluk kurslarının ücretsiz olduğunu ve gerekli tüm malzemelerin Altındağ Belediyesi tarafından karşılandığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Altındağlı gençlerimiz sporla ilgilensin yeter… Biz onların sağlıklı gelişimi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimizin kurslara katılmak için mahallelerinde bulunan Gençlik Merkezi’ne üye olmaları yeterli…” dedi.
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Bugün 09:41 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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