Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:03 TSİ- Belediye G: Bugün 10:06 TSİ

Başkan Oğuz'dan AKUT gönüllülerine ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, doğal felaket, kaybolma ve kaza gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyelerini ziyaret etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, doğal felaket, kaybolma ve kaza gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyelerini ziyaret etti. AKUT’un fedakârca çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyleyen Oğuz’a, AKUT gönüllüleri desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak deprem, sel gibi doğal afetler ile kaybolma ve büyük kaza durumlarında vatandaşlarımızın yardımına koşan AKUT’un Ankara Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Oğuz’u ziyaret kapsamında AKUT Ankara gönüllülerinden oluşan kalabalık bir ekip karşıladı. AKUT üyeleri yerleşkeyi gezdirdikleri Oğuz’a, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. AKUT ile Kahramankazan Belediyesi arasında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu ziyaret kapsamında, iki kurum arasında hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Her türlü övgüye layık

Başkan Oğuz, tamamen gönüllülük esasına göre çalışan ve hiçbir karşılık beklemeyen AKUT üyelerinin yaptıkları çalışmaların her türlü övgüye layık ve takdire şayan olduğunu söyledi. AKUT üyelerini merkezlerinde ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Oğuz, “Milletimiz için böylesine fedakârca faaliyetler yürüten AKUT gönüllülerimize elimizden gelen desteği vermeye hazırız. AKUT ailesine ve değerli gönüllülerimize şükranlarımı sunuyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AFAD ile koordineli çalışma

AKUT üyeleri de, merkezdeki soba başında ağırladıkları Başkan Oğuz’a, katıldıkları arama kurtarma faaliyetleri ve bu alanda verdikleri eğitimlere ilişkin yaptıkları çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli olarak hareket ettiklerini ifade eden AKUT üyeleri, AFAD ve diğer kurumların kendilerine sağladıkları desteklerin önemine değindi. AKUT gönüllüleri, nazik ziyaretlerinden dolayı Oğuz’a teşekkür ederek, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hocalı Soykırımı 28’inci yıl dönümünde Keçiören’de anıldı mask
Hocalı Soykırımı 28’inci yıl dönümünde Keçiören’de anıldı
Başkent Sanata Doyacak mask
Başkent Sanata Doyacak
Bisiklet Yolu Projesi İçin İlk Adım Atıldı mask
Bisiklet Yolu Projesi İçin İlk Adım Atıldı
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor mask
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor
Çankaya’dan Alacaatlı’ya Ali Topuz Parkı mask
Çankaya’dan Alacaatlı’ya Ali Topuz Parkı
Hocalı Katliamı Unutulmadı mask
Hocalı Katliamı Unutulmadı
Yenimahalle Belediyesi acı gününde de vatandaşın yanında mask
Yenimahalle Belediyesi acı gününde de vatandaşın yanında
Pursaklar Belediye SK sporcuları ilk kez Avrupa şampiyonu oldu mask
Pursaklar Belediye SK sporcuları ilk kez Avrupa şampiyonu oldu
Beypazarı Belediyesi Seralarında Yaza Hazırlık mask
Beypazarı Belediyesi Seralarında Yaza Hazırlık
Başkan Altınok: "Mahallelerimiz pırıl pırıl temizleniyor" mask
Başkan Altınok: "Mahallelerimiz pırıl pırıl temizleniyor"

Bugün 10:03 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle'de aydınlık yarınlar yetişiyor mask
Yenimahalle'de aydınlık yarınlar yetişiyor
Altındağ’da Batıl İnanç ve Hurafeler Semineri mask
Altındağ’da Batıl İnanç ve Hurafeler Semineri
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor mask
Çankaya Atölyeleri Sanayi Sitesi gibi çalışıyor
Kent Tarım’a ilgi büyük mask
Kent Tarım’a ilgi büyük
Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı mask
Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük mask
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi mask
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak mask
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor mask
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL