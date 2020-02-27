Başkan Oğuz'dan AKUT gönüllülerine ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, doğal felaket, kaybolma ve kaza gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyelerini ziyaret etti. AKUT’un fedakârca çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyleyen Oğuz’a, AKUT gönüllüleri desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak deprem, sel gibi doğal afetler ile kaybolma ve büyük kaza durumlarında vatandaşlarımızın yardımına koşan AKUT’un Ankara Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Oğuz’u ziyaret kapsamında AKUT Ankara gönüllülerinden oluşan kalabalık bir ekip karşıladı. AKUT üyeleri yerleşkeyi gezdirdikleri Oğuz’a, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. AKUT ile Kahramankazan Belediyesi arasında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu ziyaret kapsamında, iki kurum arasında hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Her türlü övgüye layık

Başkan Oğuz, tamamen gönüllülük esasına göre çalışan ve hiçbir karşılık beklemeyen AKUT üyelerinin yaptıkları çalışmaların her türlü övgüye layık ve takdire şayan olduğunu söyledi. AKUT üyelerini merkezlerinde ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Oğuz, “Milletimiz için böylesine fedakârca faaliyetler yürüten AKUT gönüllülerimize elimizden gelen desteği vermeye hazırız. AKUT ailesine ve değerli gönüllülerimize şükranlarımı sunuyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AFAD ile koordineli çalışma

AKUT üyeleri de, merkezdeki soba başında ağırladıkları Başkan Oğuz’a, katıldıkları arama kurtarma faaliyetleri ve bu alanda verdikleri eğitimlere ilişkin yaptıkları çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli olarak hareket ettiklerini ifade eden AKUT üyeleri, AFAD ve diğer kurumların kendilerine sağladıkları desteklerin önemine değindi. AKUT gönüllüleri, nazik ziyaretlerinden dolayı Oğuz’a teşekkür ederek, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.