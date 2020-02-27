Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:23 TSİ- Gündem G: Bugün 10:24 TSİ

Çamur: ''Ankara sanayicisinin ara mal tedariğine çare aranmalı''

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Başkent Ankara'nın en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerden birinin Çin olduğunu söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Başkent Ankara'nın en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerden birinin Çin olduğunu söyledi, "Virüs nedeniyle Çin'de yaşanan tedarik sıkıntısından da en fazla yine biz etkileneceğiz. Şimdiden alternatif aramak zorundayız." dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, 17 yıl önce Sars Virüsü ile mücadele ederken dünya üretiminin yüzde 8'ini karşılayan Çin'in, bugün Corona Virüsü'yle aynı mücadeleyi verdiğini ancak dünya üretimindeki payının yüzde 20 gibi çok yüksek bir orana çıktığını anımsattı. Virüs nedeniyle Çin'de tedarik sorunu yaşandığını, bu sorunun Türkiye de dahil tüm dünyayı etkileyeceğini kaydeden Başkan Çamur, şöyle devam etti:

Bu Sektörlerde Çin’e Bağımlıyız

"Özellikle sanayide kullanılan ara mallar konusunda Çin, en büyük ithalatçımız. Üretimde yaşanan kaos, ekonominim belkemiği olan sektörlerde üretimde aksamaya ve maliyet artışına neden olacaktır. Çin, Başkent Ankara'nın de en fazla ticaret yaptığı ülkelerden biridir. Ankaralı sanayicinin özellikle ara mal tedariğinde en önemli partneri olan Çin'in, tedarikte yaşadığı aksamanın etkileri yakın gelecekte daha çok hissedilecektir. Ankara sanayisinin çok güçlü olduğu demir çelik, makine, plastik, otomotiv, otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde ara mal ihtiyacının Çin'den karşılanan kısmıyla ilgili mutlaka tedbir almalı, alternatiflere yönelmeliyiz. Elbette en büyük isteğimiz ara mal tedariğinin yerli kaynaklardan temin edilmesidir. Kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede planlamanın yerli tedarikçi/işbirliği üzerinden yapılması kaçınılmazdır."

Bu Sektörlerde de Biz Alternatifiz

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Çin'den ithalatta bu sorun yaşanırken, bu ülkedeki üretim kapasitesinin azalmasıyla artan talebin Türk ihracatçısına önemli fırsatlar sunacağını da bildirdi.  Çamur, "Uluslararası raporlara göre Türkiye tedarikte en güçlü adaylardan biridir. Otomotiv, tekstil, sebze-meyve gibi sektörlerde Türkiye bu krizi fırsata çevirebilir" diye konuştu.

Bugün 10:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu mask
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu
Ankara Havası belgeseli 14 Şubat’ta BluTV’de başlıyor mask
Ankara Havası belgeseli 14 Şubat’ta BluTV’de başlıyor
Çamur: ''Ankara sanayicisinin ara mal tedariğine çare aranmalı'' mask
Çamur: ''Ankara sanayicisinin ara mal tedariğine çare aranmalı''
Türkiye’deki yaşlı nüfusu arttı mask
Türkiye’deki yaşlı nüfusu arttı
ORSİAD Yönetimi Kaymakam Dural’la bir araya geldi mask
ORSİAD Yönetimi Kaymakam Dural’la bir araya geldi
Türkiye nüfusu 83 milyon’un üzerine çıktı mask
Türkiye nüfusu 83 milyon’un üzerine çıktı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük mask
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi mask
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak mask
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor mask
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL