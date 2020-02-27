Çamur: ''Ankara sanayicisinin ara mal tedariğine çare aranmalı''

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Başkent Ankara'nın en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerden birinin Çin olduğunu söyledi, "Virüs nedeniyle Çin'de yaşanan tedarik sıkıntısından da en fazla yine biz etkileneceğiz. Şimdiden alternatif aramak zorundayız." dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, 17 yıl önce Sars Virüsü ile mücadele ederken dünya üretiminin yüzde 8'ini karşılayan Çin'in, bugün Corona Virüsü'yle aynı mücadeleyi verdiğini ancak dünya üretimindeki payının yüzde 20 gibi çok yüksek bir orana çıktığını anımsattı. Virüs nedeniyle Çin'de tedarik sorunu yaşandığını, bu sorunun Türkiye de dahil tüm dünyayı etkileyeceğini kaydeden Başkan Çamur, şöyle devam etti:

Bu Sektörlerde Çin’e Bağımlıyız

"Özellikle sanayide kullanılan ara mallar konusunda Çin, en büyük ithalatçımız. Üretimde yaşanan kaos, ekonominim belkemiği olan sektörlerde üretimde aksamaya ve maliyet artışına neden olacaktır. Çin, Başkent Ankara'nın de en fazla ticaret yaptığı ülkelerden biridir. Ankaralı sanayicinin özellikle ara mal tedariğinde en önemli partneri olan Çin'in, tedarikte yaşadığı aksamanın etkileri yakın gelecekte daha çok hissedilecektir. Ankara sanayisinin çok güçlü olduğu demir çelik, makine, plastik, otomotiv, otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde ara mal ihtiyacının Çin'den karşılanan kısmıyla ilgili mutlaka tedbir almalı, alternatiflere yönelmeliyiz. Elbette en büyük isteğimiz ara mal tedariğinin yerli kaynaklardan temin edilmesidir. Kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede planlamanın yerli tedarikçi/işbirliği üzerinden yapılması kaçınılmazdır."

Bu Sektörlerde de Biz Alternatifiz

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Çin'den ithalatta bu sorun yaşanırken, bu ülkedeki üretim kapasitesinin azalmasıyla artan talebin Türk ihracatçısına önemli fırsatlar sunacağını da bildirdi. Çamur, "Uluslararası raporlara göre Türkiye tedarikte en güçlü adaylardan biridir. Otomotiv, tekstil, sebze-meyve gibi sektörlerde Türkiye bu krizi fırsata çevirebilir" diye konuştu.