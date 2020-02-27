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Yenimahalle'nin melekleri final kapısını araladı

Yenimahalle Belediyesi SK, yarı finalin ilk karşılaşması olan Yalıkavak Spor Kulübü maçından 27-20 galip ayrıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Mardin Büyükşehir Başak SK takımını eleyerek yarı finale kalan Yenimahalle Belediyesi SK, yarı finalin ilk karşılaşması olan Yalıkavak Spor Kulübü maçından 27-20 galip ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan, hentbol tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Kupası Yarı Final Mücadelesini; Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen birlikte izledi.

300’üncü maça özel plaket

Karşılaşma öncesinde Yenimahalle Belediyesi SK takımı ile 300’üncü maçına çıkan Antrenör Serdar Eler, teşekkür plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras’ın elinden aldı.

İki takımın kıyasıya mücadelesi ile başlayan karşılaşmaya; Hanna, Nurceren, Bilgenur, Olga, Fatma, Ceylan ve kalede Fatma yedisi ile çıkan Yenimahalle, Yalıkavak Spor’un oyun kurucusu Yeliz’in etkili oyununa Olga ve Nurceren ile cevap vererek, maçın ilk yarısını 13-8 önde kapattı.

İkinci yarı Ceylan rüzgârı esti

Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan altın kanatlı melekler, Ceylan’ın üst üste attığı goller ve Nurceren’in alkış toplayan mücadelesi ile farkı 7 gole kadar çıkardı. Seyirci avantajını da sonuna kadar kullanan melekler, maçın sonuna kadar gol farkının kapanmasına izin vermedi. Yenimahalle’nin meleklerine galibiyeti getiren goller; Olga ve Ceylan (7), Nurceren (4), Bilgenur ve Hanna (3), Edanur, Gülcan ve Esra (1) ile geldi.

Yenimahalle Belediyesi SK, Yalıkavak galibiyeti ile 4 Mart tarihinde, Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj elde etti.
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Bugün 10:59 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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