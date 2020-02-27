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Beypazarı Belediyesi Seralarında Yaza Hazırlık

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında, yaz aylarında Beypazarı’na dikilmek üzere çiçek ekimine başlanıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında, yaz aylarında Beypazarı’na dikilmek üzere çiçek ekimine başlanıldı.

Beypazarı Belediyesi tarafından yapılan çiçek ekimi ve peyzaj çalışmalarında kendi seralarında üretilen çiçekler kullanılıyor. Çiçekleri satın almak yerine kendi bünyesinde üreten Beypazarı Belediyesi, serada yetiştirilecek olan yaklaşık 100 bin adet yazlık çiçeği Mayıs ayı içerisinde ilçenin parkları, kurum bahçeleri, yol kenarları ve cami bahçelerine dikecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Belediyemizce kurmuş olduğumuz seralarımızda kendi çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Bu çiçeklerle Beypazarı’mızın parklarını ve caddeleri süsleniyor. Belediyemizin kendi seralarında üretilen bu çiçekler belediyemize hem ekonomik yönden kazanç sağlıyor hem de ilçemize renk katıyor.’ dedi.
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Bugün 11:47 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

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