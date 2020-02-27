Pursaklar Belediye SK sporcuları ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

Türk Milli Takımı’nın takım halinde birinciliği elde ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcuları, rakipleri karşısında sergilediği üstün mücadele sonucunda Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ashihara Kata Kumite Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, Hollanda, Libya, Letonya, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan'dan 528 sporcu katıldı.

Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu programında yer alan Ashihara Avrupa Şampiyonası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından 60 kg da Aslı Delibal ve 95 kg da Ebubekir Sepetçioğlu Avrupa Şampiyonu olurken, 95 kg da Umutcan Ocak Avrupa üçüncüsü oldu

‘‘Pursaklar elde ettiği başarılarla adını duyurmaya devam edecek”

Pursaklar Spor Kulübü sporcularının şampiyonaya adeta damgasını vurduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Sporcularımız artık sadece Pursaklar’ı değil, tüm Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Gittikleri her şampiyonadan madalya ve madalyalarla dönüyorlar. Bu başarı sadece kendilerini, ailelerini ya da antrenörlerini değil bizleri de gururlandırıyor, onurlandırıyor. Kulübümüz için başarı artık bir gelenek haline geldi. Ülkemize ve ilçemize yaşattığı bu gurur için Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları Aslı Delibal, Ebubekir Sepetçioğlu ve Umutcan Ocak’ı tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum” dedi.