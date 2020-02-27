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Bisiklet Yolu Projesi İçin İlk Adım Atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Başkentlilere söz verdiği Bisiklet Yolu Projesi için inşaat çalışmaları başladı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Başkentlilere söz verdiği Bisiklet Yolu Projesi için inşaat çalışmaları başladı. Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi arasında 3,5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek 1. etap çalışmalarını yerinde inceleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Ankara'yı otomobillerden alıp insan odaklı bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. 53,6 kilometrelik bisiklet yolu güzergahını 1 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sağlıklı, ekonomik, çevreci, erişilebilir, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri arasında yer alan “Bisiklet Yolu Projesi”  için ilk adım atıldı.

Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi arasında 3,5 kilometrelik güzergahta başlatılan 1. etap inşaat çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

ÇEVRE DOSTU KENT BAŞKENT

Toplam 9 etaptan oluşan Bisiklet Yolu Projesi’nin ilk ayağı olan 1. etap çalışmalarını Bisiklet Toplulukları ve vatandaşların da katılımıyla yerinde inceleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, otomobillerin daha az, yaya ve bisikletlilerin daha çok olduğu bir kent hayali kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Ankara'da bir zihniyet değişikliğini, ulaşımda bir devrimi gerçekleştirmek istiyorduk. Ankara 1,6 milyon otomobilin olduğu bir kent haline geldi ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Ankara'yı otomobillerden alıp insan odaklı bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Ankara yayaların, toplu ulaşımın ve bisikletlilerin olacak. Karbon salınımını mümkün olduğunca azaltmak istiyoruz.”

1 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANAN PROJEDE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Başkent’te hava ve gürültü kirliliğinin önüne geçmeyi ve trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçladıklarını söyleyen Alkaş, projede güzergahları belirlerken önemli kriterleri göz önünde bulundurduklarını açıkladı:

“Bisiklet güzergahlarını belirlerken kent hareketliliğine, merkezi noktalara, eğime, topoğrafyaya,  karbon saankaralınımının yoğun olabileceği noktalara ve seperatörlerle bu yolların ayrılmasını önemseyerek güvenliği de ön plana alan bir proje hazırladık. 1 yılın sonunda da tüm güzergah etaplarını tamamlayarak Başkentimize 53,6 kilometrelik bisiklet yolunu kazandıracağız.”

ÇALIŞMALAR AĞIRLIKLI OLARAK GECE SAATLERİNDE OLACAK

Bisiklet Yolu Projesinin çalışmaları sırasında vatandaşların herhangi bir rahatsızlık yaşamaması ve trafik sıkışıklığına neden olmamak amacıyla Büyükşehir ekipleri, ağırlıklı olarak 24.00-06.00 saatleri arasında çalışacak.

İki ay içinde tamamlanması planlanan 1. etap inşaat çalışmaları;

- İnönü Bulvarı (Milli Kütüphane önü)

 - Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

- Muammer Yaşar Bostancı Caddesi

- 68. sokak (Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi önü) güzergahında sürdürülecek.
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