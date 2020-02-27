Başkent Sanata Doyacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Onur Akın, 30. sanat yılını ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi sahnesinde konser vererek kutladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Türk Halk Müziğinin ünlü ismi, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın eşliğinde Başkentlilere unutulmaz bir konser verdi.

Sanatsal ve kültürel faaliyetlere ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziğinin ünlü sanatçısı Onur Akın'ın 30. sanat yılında verdiği konsere de ev sahipliği yaptı. Ünlü sanatçıya Şef Kemal Günüç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşlik etti.

BAŞKENT’TE “ROMANTİK ŞARKILAR”

Onur Akın’ın Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda “Romantik Şarkılar” adlıyla verdiği konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Genel Sekreter Baki Kerimoğlu, Siyasi Parti Temsilcileri ile yaklaşık 2 bin Başkentli katıldı.

Başkentli sanatseverlerin akın ettiği konserde salona sığmayanlar için salonun dışına sinevizyon kuruldu. Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Onur Akın şarkılarını Başkentlilerle birlikte seslendirdi.

“İLK KEZ BÜYÜKŞEHİR SAHNESİNDEYİM”

30 yıllık sanat hayatında ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi sahnesinde olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Onur Akın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

“Burada olmak benim için çok özel ve büyük mutluluk. 30 yıllık sanat hayatımda ilk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde konser yaptım. Hiçbir zaman sanatı, sanatçıyı ayırmamak, ötekileştirmemek lazım. Bunu maalesef bizlere yıllarca yaptılar. İlk defa Büyükşehir Sahnesinde olduğum için Sevgili Başkanımız Mansur Yavaş'a bu 30 yıl gecikmeli konser için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yazın açık havada da konser yaparız. Tüm Başkentliler gelebilsin isterim.”

BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Başkentliler de sanatçı Onur Akın ile kendilerini buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Ali Ünal (60): “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir sanatçıyla bizleri buluşturdu. Bu etkinliklerin de sıkça tekrarlanmasını temenni ediyorum.”

-Hilal Yıldırım (42): “Burada olmaktan çok mutluyum. Bu tür organizasyonların, konserlerin olması onur ve gurur veriyor.”

-Aybüke Durmuş (28): “Çok keyifli bir konserdi. Çok eğlendik. Bu konserlerin devamını bekliyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum.”

-Mürvet Boyoğlu (55): “Çok güzel bir konserdi. Barış Manço - Cem Karaca konseri de varmış ona da geleceğim. Bu tür konserler, eğlenceler bizlere terapi gibi geliyor. Çok teşekkür ediyorum.”