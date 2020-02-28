Akyurt’ta kalabalık ortamlar dezenfekte ediliyor

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi “Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan virüs vakaları ve mevsim şartları da dikkate alınarak, okullardaki çocukların daha hijyenik koşullarda eğitim görmesi, vatandaşların camii ve ibadethanelerde daha hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında oluşabilecek salgın hastalıklara karşı halkın ortak kullanım alanlarını virüslerden ve bakterilerden arındırıyoruz.”

Akyurt ilçe sınırları içerisinde bulunan bütün devlet okullarında, ibadethanelerde, kamu kuruluşlarında ve toplu ulaşım araçlarında başlatılan çalışmanın sağlıklı ve daha etkili sonuç vermesi için alanların ön temizliğinin yapılmış olması gerektiği belirtildi.