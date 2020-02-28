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Akyurt’ta kalabalık ortamlar dezenfekte ediliyor

Son zamanlarda salgın hastalıkların dünya çapında görülmesi nedeniyle Akyurt Belediyesi okul, cami ve toplu ulaşım araçlarında oluşabilecek salgın hastalıklara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi “Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan  virüs vakaları ve mevsim şartları da dikkate alınarak, okullardaki çocukların daha hijyenik koşullarda eğitim görmesi, vatandaşların camii ve ibadethanelerde daha hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında oluşabilecek salgın hastalıklara karşı halkın ortak kullanım alanlarını virüslerden ve bakterilerden arındırıyoruz.”

Akyurt ilçe sınırları içerisinde bulunan bütün devlet okullarında, ibadethanelerde, kamu kuruluşlarında ve toplu ulaşım araçlarında başlatılan çalışmanın sağlıklı ve daha etkili sonuç vermesi için alanların ön temizliğinin yapılmış olması gerektiği belirtildi.
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Bugün 10:53 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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