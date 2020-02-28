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Mamak'ta Hocalı Soykırımı anıldı

İnsanlığın utancı Hocalı Soykırımı’nın 28.yılında 613 Azerbeycanlı Türk şehit için  Mamak’ta anma programı düzenlendi.

Elif Duman
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İnsanlığın utancı Hocalı Soykırımı’nın 28.yılında 613 Azerbeycanlı Türk şehit için  Mamak’ta anma programı düzenlendi. Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen anma programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Necdet Ünüvar Ak Parti Önceki Dönem Niğde Milletvekili Ömer Selvi, Chp Önceki Dönem Milletvekili Şevket Köse,  Mamak Belediye Başkanı Mura Köse, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 28. Yılında Hocalı Soykırımını  unutmadıklarını ve unutmayacaklarının altını çizen Başkan Köse, “Hocalıyı, işgal altındaki Karabağ’ı unutamayız. Bu imanımızın, insanlığımızın bize emridir” dedi.

Türkiye bütün mazlumlara yardımcı olmaya çalışıyor

1990 yılların başında Türkiye’ye hem güneyden hem de batıdan çok ciddi göçler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, “ Bu göçler o ülkelerde yapılan katliamlardan soykırımlardan dolayı gerçekleşti. Henüz de bitmiş değil.  Bugün Allah’a hamd olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında gücü nispetinde durmaya çalışıyor. Gerçekten takdire şayandır ki bugün hali hazırda yaşadığımız çok ciddi bir olay var. Şehitlerimiz var. Türkiye Suriye’nin bir bölgesinde toplanan dört milyona yakın insanın katliamdan koruyarak hamiliğini yapıyor. Gerçekten zor bir durum. Ama  Türkiye kendi elindeki siyasi, maddi ve güvenlik imkanlarını kullanarak etrafındaki bütün mazlumlara yardımcı olmaya çalışıyor. Azerbaycan ve Türkiye başlangıçtan itibaren gerçek dostluk ve kardeşlik içinde yollarına devam ediyor. Bu güç birliği genişledikçe büyüdükçe Allah’ın izniyle bu tür katliamlar bir gün adaletin hakim olduğu dünyada son bulacaktır” dedi.

Soykırım gerçeği hiç değişmedi

Hocalı’da yapılan soykırımın niyetinin belli olduğunu ifade eden Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, “ Soykırımın ardından 28 Yıl geçti. Dünya değişti. Ancak soykırım gerçeği hiç değişmedi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmaması adına ve geleceğimiz için Hocalı Soykırımı’nı her yerde söylemeye devam edeceğiz. Anma töreni için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz

Bazı yaraların asla kapanamayacağını bazı acıları ise asla dinmeyeceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ İşte Hocalı Soykırımı da böyle bir yara böyle bir acı. 613 masum Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledilişinin sene-i devriyesinde şehitlerimizi yad etmek, katillerden hesap sorulmasını beklediğimizi haykırmak, unutmamak, unutturmamak için bir aradayız. Hocalı sözün bittiği, insanlığın dibe vurduğu yerdir. Kimse bu olmamış gibi davranamaz, görmemezlikten gelemez. Hocalı Soykırımı, insanlık tarihinde yüz kızartıcı, utanç verici kara bir lekedir. Yaşananlar etnik temizlikten bile ağır. Arşivleri açan herkes görebilir.  Dönemin Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan,  dünyayla ile açıkça alay etti, sadece savaş değil gelmiş geçmiş en ağır insanlık suçlarından birisini, gerçek bir soykırımı gururla savundu. Hatta bu yapılanlar eli kanlı katiller tarafından kitaplara yazıldı. Karabağ hala işgal altında. Türk ve Müslüman oldukları için hunharca katledilen Hocalı şehitlerimiz ise hesap sorulmasını bekliyor. Hocalı imanımızın ve vicdanımızın imtihanıdır. Katiller yargı önünde hesap verene, Karabağ özgürlüğüne kavuşana dek Türk ve İslam dünyasının yarası kanamaya devam edecek.  Ve biz caniler hesap verene dek bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Ailemi gözlerimin önünde katlettiler

Soykırımda 12 yaşında olduğunu ifade eden Hocalı şahitlerinden Samira İlyasova, “ Gözlerimin önünde ailemi katlettiler.  Soykırımı konuştukça o günleri tekrar yaşıyorum. Ancak dünya hala bu soykırımı hukuki bir alana taşımadı. Bizler bunu bekliyoruz. Türkiye bizim büyük kardeşimiz. En çok desteği Türk kardeşlerimizden alıyoruz. Bizleri Müslüman olduğumuz için Türk olduğumuz için katlettiler.  Çok zor zamanlar geçirdik. Ermenilerin saldırıları sırasında yanımda ölen insanlar oldu. İnsanlığa sığmayan vahşetlere tanık oldum. Acılarımız bizlerle paylaştığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Cavit Abdüllazade, “ Katliama soykırımı dönüştüren nedenler” adlı sunum gerçekleştirerek o dönemde yaşanan olayları aktardı.
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