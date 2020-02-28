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Hisarcıklıoğlu: “Şehitlerimiz yüreğimizi yaktı”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimizin yürekleri yaktığını ifade etti.

Elif Duman
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimizin yürekleri yaktığını ifade etti.

İdlib’ten gelen acı haberlere ilişkin mesaj yayımlayan Hisarcıklıoğlu, şehitlerimiz için Allah’tan rahmet, gazilerimiz için acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diledi.

Hisarcıklıoğlu mesajında “Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimiz ve Ordumuzun yanındayız. Mübarek Kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz Milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi.

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