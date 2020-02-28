Başkan Yaşar, "Milletçe en uzun geceyi yaşadık"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı neticesinde 33 askerimizin şehit edilmesi üzerine bir açıklama yaptı. İslam Âlemi için kutsal Regaip Kandili gecesinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlere rahmet ailelerine başsağlığı dileyen Yaşar, “ Kandil gecesinde milletçe yüreklerimizi dağlayan en uzun geceyi yaşadık. Dualar ederek yüreğimiz ağzımızda ve bölgeden gelen acı haberlerle kara bir gece geçirdik. Allah milletimize böyle bir geceyi bir daha yaşatmasın. Türk Ulusu acı günde de bir ve birlikte olmayı başarabilen bir millettir. Sözün bittiği yerdeyiz ancak vakur duruşumuzu bozmadan, acımızı içimizde yaşayarak bu günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Ortak aklı kullanmalıyız

Dış politikada yaşanan sıkıntılı süreçten çıkmanın yolunun ortak akıl ve ferasetle hareket etmekten geçtiğini kaydeden Yaşar, “Şehit olan askerlerimiz bu toprakların gencecik evlatları. Ülkemizde 33 eve ateş düştü. Bu kıskaçtan kurtulmanın yolu iktidarı, muhalefeti ortak aklı kullanmak, birlik ve beraberlik içinde olmak ve ferasetli hareket etmekten geçer. Hepimizin ihtiras ve kinlerini bir kenara bırakarak ortak aklı harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu dakikadan sonra hiç birimizin kendimizi düşünme hakkı yoktur, ülkemiz adına, geleceğimiz adına en doğru kararı vermemiz gerekiyor. Bunun da birinci yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olağanüstü toplanmasıdır.” dedi.