Tarhan: “Bugün ihtiyaç duyduğumuz Çanakkale ruhu”

İdlib’de 33 askerin şehit olmasının ardından yaşanan moral bozukluğu ve travmaya karşı birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Toplum olarak yaşadığımız bu travmayı ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. Bugün ihtiyaç duyduğumuz Çanakkale ruhu. Bedenlerin değil ruhların bir arada bulunması gerekiyor.” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ülke ve millet olarak içinde bulunduğumuz zor günlerde birlik ve beraberlik duygularının önemini vurguladı.

Katıldığı TRT radyo programında toplumları derinden etkileyen travma durumlarında yapılması gerekenin birlikte olma ve birlikte hareket etme bilinci olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Toplum eğer böyle durumlarda birlikte davranmayı, birlikte hareket etmeyi öğrenirse, ortak bilinci fark ederse sonuçlar değişiyor. Maalesef şehitlerimiz var. Toplum olarak bir şok yaşanıyor ve hepimiz üzüldük. Toplum olarak yaşadığımız bu travmayı ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bedenlerin değil ruhların bir arada bulunması gerekiyor”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Bosna savaşını örnek vererek şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu durumun geçmiş yıllarda bir örneği olmuştu. 1992- 1993 yıllarında Bosna’da bir savaş var. Orada Izzetbegoviç sıkıştırılmış. Güya Sırplara silah ambargosu var. Ama Sırplar, Hırvatlar istedikleri gibi silah alıyorlar. Oradaki Bosnalı mücahitler ise silah alamıyor. Yerin altındaki kanallarla ancak dünya ile irtibat kurabiliyorlar. O dönemde kimyasal silah olduğu ile ilgili haberler çıktı. İki televizyon canlı yayın yaptı. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Ankara’da halk birdenbire bir yürüyüş yaptı. Birkaç kişi BM binasının bahçesine girdi. Ve bahçedeki bayrağı indirdi. O tarihten sonra ise savaş durdu. O zamana kadar İslam dünyası bu işi ciddiye almıyordu. Hiç kimseden tepki yoktu. Birlik ve beraberlik reaksiyonu verildi. O nedenle insanların bir arada toplanması beraberliktir ama aynı ruhların bir arada hareket etmesi birliktir, güçtür. Bedenlerin bir arada bulunması değil, ruhların bir arada bulunması gerekiyor. Şu anda bütün ruhlarımızı birleştirerek Bosna savaşını bitiren milli heyecan gibi Türkiye’de bununla ilgili bir heyecan olursa bütün dünyayı sarsar. İttifakların oyununu bozar. Onların oyununu bizim milli duruş sergilememiz bozar. Şu süreçte neden olduğu, niçin olduğunu, ne işimiz var orada dememek lazım. İdlib’i savunmak Hatay’ı, İskenderun’u, Kahramanmaraş’ı, Gaziantep’i savunmaktır.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan:“Bugün ihtiyaç duyduğumuz Çanakkale ruhu”

Bugün ihtiyaç duyduğumuz şeyin Çanakkale ruhu olduğunu, o ruhun bugün de hatırlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çanakkale’de koskoca küresel güçlere dev gemilere karşı durduk. Çanakkale ruhu ne demek, birlik demek. Eğer milli bir ruh, güç oluşturabilirsek şu anda bu oyunu bozabilecek en büyük güç olur. Politik görüş ve tutum farklılıkları değil. Şu an bir yangın var. Yangında neden yangın olduğu konuşulmaz. Önce yangın söndürülür, sonra soğutulur, sonra oturulup konuşulur. Şu anda yangını söndürmek için Türkiye’nin toplu hareket etmesi ve silahlı kuvvetlerin arkasında olduğunu hissettirmesi gerekir. Şu anda ordumuzun arkasındayız diye milli bir heyecana ihtiyaç var” dedi.

Tarhan: “Bizim kültürümüz kucaklaşma kültürüdür’

Böyle durumlarda acıların paylaştıkça hafiflediğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu genel bir kuraldır. Cenaze törenlerinde bir araya gelinir. Kalbe karşı kalbin olduğu olaylarda birlikte olmak önemli. İnsanlar böyle durumlarda travmalarını daha sağlıklı geçirir. Yalnızlık en ciddi travmaya sebep olur. Birlikte olduğumuzu hissetmek, benzer amaçlar için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu kuvvet kişiye enerji verir. İnsan tek kanatla uçamaz. Başka kanatlarla birlikte uçabilir. İnsan sosyal bir varlık. İnsan acılı gününde diğer insanlara ihtiyaç duyar. Akıllı insan böyle durumlarda enerjisini ideal bir hedefe yöneltir. Şu andaki en akıllıca davranış bütün olayları bir kenara bırakıp dış tehlikeyi uzaklaştırmak. Bizim kültürümüz kucaklaşma kültürü. Böyle durumlarda kucaklaşarak ilerlememiz gerekiyor” dedi.

“Öç alma duygusu ile hareket etmeyelim, cesaret tehlike karşısında aklı kullanmaktır” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ordumuz hainliğin ve saldırganlığının öcünü alacak güçtedir. Taşkınlık yapmadan milli bir heyecanla bir arada olur da TBMM’de dik duruş sergilersek bu yaşananlardan kazanımla çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.