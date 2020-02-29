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Altındağ’da Depreme Hazırlık Semineri

Altındağlı vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendi.

Elif Duman
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Altındağlı vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendi. “Depreme hazırlık” konulu seminerde bir araya gelen Altındağlı kadınlar, yalnızca deprem değil, sel, çığ, heyelan gibi doğal afet durumlarında fiziksel ve psikolojik olarak yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi oldu. 

Eğitim seminerlerine devam eden Altındağ Belediyesi, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerini, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda bilinçlendirdi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde, TED Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu tarafından verilen seminere, Altındağlı kadınlar büyük ilgi gösterdi. 

PSİKOLOJİK HAZIRLIK ŞART

Deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı fiziksel olarak hazır olmanın yanı sıra, psikolojik olarak da hazır olmanın önemine dikkat çeken Öğretim Üyesi Canay Doğulu, katılımcılara ilk olarak evlerde güvenli yaşamın önemini hatırlattı. Afetlerin “doğal” olduğu, ancak afetlerin ortaya çıkardığı zararların “doğal” olmadığını vurgulayan Doğulu, depremlere ve doğal afetlere ilişkin yaygın görüşler hakkında da bilgi verdi. Doğulu daha sonra doğal afetlere karşı psikolojik olarak nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini anlattı. 

Deprem anında bireyin stres yaşamasının normal olduğunu belirten Doğulu “Böyle durumlarda biz stres var, panik yok diyoruz. Bir stres olacak ama kontrol edilmesi gerek. Kontrol edilebilen stres kişiyi zarardan, tehlikeden korur, yapabileceği şeyleri daha sağlıklı yapmasına yardım eder, karar vermesini kolaylaştırır ama kontrol edilemeyen stres aşırı tepkilere sebep olur.” dedi.

“KRİZ PLANI YAPILMALI” 

Doğulu  “Depreme karşı psikolojik sağlamlığın olması için kriz planının olması gerekir. Evde otururken burada deprem olursa ne yapmam lazım, deprem olursa çocuklarıma nasıl sahip çıkmam lazım, deprem olursa kendime en uygun yer neresi ise orayı hazırlamam lazım, deprem çantam gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi soruları sorulmalıdır. Bunları yaparsa kişi depremle ilgili hazırlığı olduğu için daha rahat olur, panik yapmaz. Davranışlarını daha sağlıklı ve otomatik şekilde ortaya çıkarabilir. Bu bütün krizler için öyledir. Kriz müdahalesinin temel prensibi önceden hazırlıklı olmaktır. Eğer zihinsel olarak bir insan felakete, depreme, doğal afete ve başka olaylara karşı zihinsel olarak kendini hazırlıyorsa psikolojik sağlamlık oluşturur.” ifadelerini kullandı. 
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Bugün 10:21 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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