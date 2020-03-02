Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, gece saatlerinde Mamak'ta ikamet eden bir vatandaşın mahallelerinde yaşadıkları bir sorunu twitterdan bildirmesi üzerine, Yavaş'ın talimatıyla sabahın ilk ışıklarıyla olay yerine giden ASKİ ekipleri aralıksız çalışarak olaya müdahale etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşın kendisine anında ve rahatlıkla ulaşabileceği bir başkan olmaya devam ediyor.

Mamak Cengizhan Mahallesinde yaşayan bir vatandaşın Başkan Yavaş'a twitterdan ulaşarak mahallerindeki bir sorunu bildirmesi üzerine ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve ASKİ ekipleri anında olay yerine giderek soruna müdahale etti.

BÜYÜKŞEHİR'E GELEN HER İHBAR ÖNEMLİ

Dün gece (29 Şubat 2020) 23.00’de Mamak Cengizhan Mahallesi 868. sokakta bulunan parkın içerisinden akan suyun bir istinat duvarını da aşarak yola sızması sonucu trafiği etkilemesi ve sorun teşkil etmesinden endişelenen duyarlı bir vatandaştan gelen ihbar sonucu ASKİ ekipleri anında olay yerine giderek, anında müdahale etti.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de, sorunun bulunduğu mahallede ekiplerin başında bekleyerek sorunu yerinde inceledi. ASKİ ekipleri gerekli imalatları yaparak sorunu giderdi.

Mamaklı Metin Karagöz’e duyarlılık göstererek sorunu bildirdiği için teşekkür eden Öztürk, "Gelen ihbar üzerine ekiplerimizle olay yerine geldik. Anında sorunun olduğu bölgeyi tespit ettik. Ekiplerimiz sızıntının olduğu yerde kazılar yaparak mevcut deşarj hattına bağladılar. Buradaki sorunu gidermiş olduk." dedi.

"BELEDİYE İLK KEZ BU KADAR DUYARLI"

Twitter’dan ihbarda bulunan Metin Karagöz, sorunun bildirilmesi üzerine hemen olay yerine gelen ekiplere teşekkür ederek şunları dile getirdi.

"Mahallemizde yaşanan sorunu bildirdiğimde ekipler hemen geldi. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Bu beni bir vatandaş olarak çok memnun etti. Genel Müdürümüz de gelip incelemelerde bulundu. Sorunda hemen giderildi. Kendim ve mahallemiz adına Başkanımız Mansur Yavaş'a ve ASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum."