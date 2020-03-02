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Çankaya Belediyesi işsizliğe çözüm oluyor

Çankaya Belediyesi, bünyesinde kurduğu İş ve İstihdam Merkezi ile günümüzün en önemli ekonomik sorunu olan işsizliğe çözüm oluyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, bünyesinde kurduğu İş ve İstihdam Merkezi ile günümüzün en önemli ekonomik sorunu olan işsizliğe çözüm oluyor. Belediye, düzenlediği meslek kursları, Toplum Yararına Projesi (TYP) ve doğrudan işe yönlendirmeler ile 2019 yılında 800 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Çankaya Belediyesi son yıllarda giderek artış gösteren işsizliğe çare olmaya devam ediyor. Bünyesindeki Çankaya İş ve İstihdam Merkezi olarak İŞKUR ile imzaladığı protokol çerçevesinde, vatandaşlara meslek edindirme amaçlı kurslar düzenliyor. Düz dikiş, modelistlik ve stilistlik, kat hizmetleri, servis elemanlığı ve muhasebe yardımcılığı meslek kurslarından yararlanan 90 kişi Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalarını alarak kalifiye eleman niteliğinde iş bulma imkanına kavuştu.

Belediye, toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını önlemeye yönelik 6 aylık geçici istihdam sağlayan Toplum Yararına Projesinde de İŞKUR ile işbirliği yapıyor. Belediye, 2019 döneminde 255 işyeri ile görüşme yaparak doğrudan işe yönlendirme ve TYP kanalıyla 800 kişinin istihdamına destek verdi.

Çankaya Belediyesi, kendi işinin sahibi olmak isteyen vatandaşlara da belirli dönemlerde fırsat sunuyor. KOSGEB işbirliğinde Girişimcilik eğitimleri düzenleyen Belediye, 425 kişinin bu hizmetten yararlanmasını sağladı. KOSGEB’i hibe desteği verdiği Girişimcilik Eğitimi sonunda proje hazırlayan ve projesi kabul edilen 60 kişi kendi işinin sahibi oldu.

KOSGEB, iş planını kabul ettiği yeni girişimcilere hibe programı kapsamında belirlediği belirli bir miktar maddi destek veriyor. Geleneksel Girişimci ve üretim odaklı İleri Girişimci şeklinde iki ayrı hibe programını uygulayan KOSGEB, İleri Girişimcilere 150 bin TL’den 360 bin TL’ye kadar hibe veriyor. Geleneksel Girişimciler için ise kuruluş gideri olarak şahıs işletmelerine 5 bin, tüzel kişilere de 10 bin TL arasında hibe veriyor. Geleneksel Girişimciler istihdamın artmasına bağlı olarak 25 bin ila 50 bin TL arasında hibe alabiliyor.
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Dün 09:55 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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