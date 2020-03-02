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Mektebim Koleji, afetlere Boğaziçi Üniversitesi eğitimleri ile hazırlanıyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Mektebim Koleji arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı.

Elif Duman
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Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin afet öncesi, anı ve sonrasında bilinçlenmesi, farkındalıklarının artması, toplumsal afet bilincini yükseltmek, atılacak birçok adım ve alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, çevreye ve vatandaşlara afetten sonra yardım edebilmek için yapılması gereken hazırlıklar konusunda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Mektebim Koleji arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevli eğitmenler tarafından verilecek Temel Afet Bilinci ve Eğitmen Eğitimi 29 Şubat-22 Mart tarihleri arasında tamamlanacak.

40 katılımcı ile başlayacak eğitim programının kampüslerde devamı sağlanarak öğretmen, veli ve öğrenci eğitimleri için eğitmen yetiştirilecek. Katılımcılar, “Eğitmen Eğitimi Sertifikası” alabilmek için 100 kişiden oluşan gruplara kampüslerde eğitim verecek. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapacak olan eğitmenler Afet Bilinci, Deprem Tehlikeleri ve Riskleri, Depremden Önce, Deprem Sırasında ve Sonrasında Tahliye, Diğer Afetler, İlk 72 Saat İçin Beceriler vb. eğitimler ile Mektebim Kolejinde çalışan tüm personel, öğrenci ve dolayısı ile de velilere ulaşmayı hedefliyor.

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