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Yenimahalle deplasmandan farkla döndü

Hentbol Türkiye Kupasında başarılı sonuçlar alarak final yolunda ilerleyen Yenimahalle Belediyesi SK, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 15’inci haftasında Pazarspor Kulübünü 47-29 yenerek 11’inci galibiyetini almayı başardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hentbol Türkiye Kupasında başarılı sonuçlar alarak final yolunda ilerleyen Yenimahalle Belediyesi SK, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 15’inci haftasında Pazarspor Kulübünü 47-29 yenerek 11’inci galibiyetini almayı başardı.

Mehmet Akif Pirim Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma da mücadeleyi başından sonuna kadar üstün götüren Yenimahalle, hızlı hücum ve etkili oyun taktiği ile Pazarspor maçını farklı kazandı. Deplasmanda karşılaştığı Pazarspor’a adeta hentbol dersi veren altın kanatlı melekler sahaya; Ceylan, Fatma, Edanur, Bilgenur, Olga, Anastasia ve kalede Selen yedisi ile çıktı.

Melekler kupa maçı öncesi moral depoladı

Ceylan ve İlayda ikilisinin üst üste attığı goller ve etkili oyunu ile devreyi 24-11 önde kapatan Yenimahalle’nin melekleri, hentbol severlere bol gollü bir karşılaşma izleterek, heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Mesut Erdoğan ve Mustafa Kankaya ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesi’ne galibiyeti getiren goller; Ceylan (9), İlayda (8), Bilgenur (7), Edanur, Gülcan ve Gülsüm (6), Olga (3), Sabiha ve Anastasia (1) gol ile geldi.

Süper Ligde 11’inci galibiyetini alarak yoluna emin adımlarla devam eden Yenimahalle Belediyesi SK, 4 Mart tarihinde deplasmanda karşılaşacağı Yalıkavak Spor Kulübü Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesi öncesi moral depoladı.
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Dün 11:15 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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