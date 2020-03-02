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Çankaya Mart’ta Sanat Dolu

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkentin merkezi olan Çankaya, Mart ayında da birçok etkinliği halkla buluşturuyor.

Elif Duman
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Kültür- sanat etkinlikleri ile Başkentin merkezi olan Çankaya, Mart ayında da birçok etkinliği halkla buluşturuyor. Çankaya Belediyesi, Ramize Erer karikatür sergisi, Aziz Nesin Kabare oyunu, 14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali ve sergilerle dopdolu bir Mart ayı programını Başkentli sanatseverlerle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya Mart ayında da devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesinin kültür-sanat mekanlarında, vatandaşları yine dopdolu yeni bir ay bekliyor. Resim ve fotoğraf sergilerinden panellere, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar sanatın birçok dalının sergileneceği Mart ayında Ankaralılar yine sanata doyacak. Çankaya Belediyesi bu ay, 6. Çağdaş Sanatlar Fuarı, Aziz Nesin Kabare oyunu, 14. Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali gibi büyük etkinlikler ve sergilerle, dopdolu bir Mart ayı programını Başkentli sanatseverlerle buluşturacak.

RAMİZE ERER ÇANKAYA'DA

Mart ayının ilk sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 2 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak. Ünlü sanatçı Ramize Erer'in "Çizgilerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" karikatür sergisi 9 Mart'ta kadar Başkentlilerle buluşacak. Ramize Erer'le birlikte Çağdaş Sanatlar Merkezi Ankaralı kadın ressamların eserlerine de ev sahipliği yapacak. Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin 50. Yıl Geleneksel Karma Sergisi 3-9 Mart tarihleri arasında sanatseverleri konuk edecek.

AZİZ NESİN KABARE

Çankaya Belediyesi, Türk mizahının büyük ismi Aziz Nesin'i bir tiyatro oyunu ile anacak. Levent Üzümcü, Ali Hakan Beşen, Mehmet Küçükgünaydın ve Cengiz Toraman’ın oynadığı Cengiz Toraman'ın yönettiği "Aziz Nesin Kabare" oyunu 11 Mart saat 19.30'da Çankayalılarla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluşacak. Ücretsiz oyunun yer fişleri 4 Mart'tan itibaren Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

TİYATRO FESTİVALİ

14. Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali'ne bu yıl da Çankaya Belediyesi ev sahipliği yapacak. Oyunlar sonrası yapılan sohbetler ve konuya ilişkin düzenlenen özel oturumlara dikkat çeken ve 20 - 30 Mart arası Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek festivalin ayrıntılarına www.ethostiyatrofestivali.org adresinden ulaşabilirsiniz.

AŞKIN BİYOLOJİSİ

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise Mart'ta "Aşk"ı konuk edecek. Dr. Öğr. Üyesi M. Oktar Güloğlu'nun "Aşkın Nörobiyolojisi" adlı semineri 21 Mart saat 13'de meraklılarıyla buluşacak. Seminerde, aşk konusunda yapılmış nörobiyolojik araştırmalar başta olmak üzere halkın erişimine uzak bilimsel çalışmaları sade bir dille dinleyicilere aktarılacak. Beğenme ve flört gibi başlıkları bulunan seminerde mutlu bir ilişkinin bilimsel temelleri anlatılacak.

Çankaya Belediyesi, Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlediği Ulusal Gıda ve Tarım Kongresi'ne de ev sahipliği yapacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 26 Mart'ta düzenlenecek kongrede ulusal tarım politikaları masaya yatırılacak.
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Dün 11:26 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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