Keçiören’de İlk Yardım Eğitimine Belediye Personellerinden Başlandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Olası bir kazada hayat kurtarmak veya yaralanma durumlarında hayati tehlikeleri en aza indirmek için ilk yardım oldukça önemli. Bu nedenle de hizmet içi eğitimlerimiz kapsamında belediye personelimize yönelik ilk yardım eğitimleri düzenledik.” dedi.

İLK YARDIM EĞİTİMİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın nefes borusuna kaçan hazır gıda ambalajı nedeniyle yaşamını yitirmesi Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğünü harekete geçirdi. Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden ilk yardım eğitmeni talep eden İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 26-27-28 Şubat 2020 tarihleri arasında tam gün olarak sertifikalı ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitim, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekibinden İlknur Çeliker ve Bekir Şan tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan personel sertifika almaya hak kazandı.

“İLK YARDIM İÇİN GENİŞ KATILIM SAĞLAYACAĞIZ”

Başkan Turgut Altınok, sadece belediye personeline yönelik değil geniş katılımlı seminerler düzenlenerek ilk yardım eğitimi vereceklerini belirterek, “Hayatımızın olağan akışı içerisinde yaşadığımız kaza sıklık oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda ilk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımızı görüyoruz. Kulaktan dolma bilgiler yerine hayat kurtaran bilgilere bilinçli bireyler yetiştirmek de yerel yönetimlerin önemli bir görevi. Çünkü bilinçsiz ilk yardım uygulamaları da hayati tehlikeler doğurabiliyor. Bizler de bu konuda elimizi taşın altına koyarak, ilk yardım eğitimlerine belediye personellerimizden başladık. Bu sayede birçok kişiye doğru müdahaleler yapılıp ciddi kazaların önüne geçilebilecek.”