ATO, Başkent Üniversite ile iki ayrı işbirliği protokolü imzaladı

Ankara Ticaret Odası ( ATO) ve Başkent Üniversitesi arasında Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Öğrenci Yaz Dönemi Stajı İş Birliği’ne ilişkin iki ayrı protokol imzalandı. Protokole, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal imza koydu.

ATO Başkanı Baran, imza töreninde yaptığı konuşmada ATO ile Başkent Üniversitesi arasında 22 Ocak 2020 tarihinde daha genel çerçeveli bir protokol imzalandığını hatırlatarak, imzalanan iki yeni protokolün sağlayacağı katkılara değindi. ATO yönetimi olarak çalışanların ve organ üyelerinin gelişimine katkı sağlamak istediklerini belirten Baran, “Organ üyelerimizin de yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimlerine devam etmelerinin kendiişlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Başkent Üniversitesi öğrencilerinin Odamızda staj imkânı bulması da, eğitimin pratikle birleşmesi açısından faydalı olacaktır.” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal da konuşmasında, üniversite, sanayi ve sektör iş birliği olmadan projelerin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu belirterek ATO ile imzalanan protokolün bu konuda önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Başkent Üniversitesi öğrencilerinin ATO’da staj yaparak, sektör projelerinin nasıl gerçekleştiğini, organizasyonların nasıl yapıldığını öğrenmelerinin çok büyük kazanç olacağına dikkat çeken Haberal, “Mezun olup hayata atıldıklarında, en kısa sürede işe adaptasyon sağlayarak bu mesleğin gerçeklerini, sorunlarını ve ileriye yönelik neleri projelendireceklerini daha iyi değerlendirebilme fırsatı bulacaklar. El birliği ile yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki birbirine karşı güven ve inanç olsun.” diye konuştu.

ATO ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim İş Birliği Protokolü”ne göre; Başkent Üniversitesi’nde tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen veya uzaktan öğretim yüksek lisans programlarına katılmak isteyen ATO personeli ya da organ üyeleri üniversiteye kayıtlarını indirimli yaptırabilecek.

“Öğrenci Yaz Dönemi Stajı İş Birliği Protokolü”ne göre ise Başkent Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Ticari Bilimler ve Hukuk Fakültesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, stajlarını yaz dönemlerinde Ankara Ticaret Odası’nda üç dönem halinde yapabilecek.

Ankara Ticaret Odası ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokol törenine ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ekinci ve Nuh Acar, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın katıldı.