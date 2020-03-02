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Yenimahalle'de modern dönüşüm devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe de gecekonduyu tarihe gömmek amacıyla gerçekleştirdiği “Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe de gecekonduyu tarihe gömmek amacıyla gerçekleştirdiği “Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yenimahalle’ye yakışır, modern, kaliteli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutlar yapılması amacıyla düzenlenen Yamaçevler Projesi, Yukarı Yahyalar, Avcılar ve Çiğdemtepe mahallelerini kapsıyor. Bölgede tercih edilen, sosyal ve kültürel açıdan yaşamaktan keyif alınan bir semt yaratmak için kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi, 66 hektar alanda bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor.

502 vatandaş hak sahibi oldu

Çalışmaların aralıksız devam ettiği Yamaçevler’de, bin 500 gecekondudan bin 40 adetinin etap etap yıkım işlemi gerçekleştirildi. 5 bin 200 Yenimahalle sakinin yaşadığı bölgeyi kapsayan proje’de, bu güne kadar 502 gecekondu sahibi kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan muhtelif parsellerden imar tapu satışı yapılarak hak sahibi oldu.

Yeşil alanları ve sosyal donatı alanları ile birlikte 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde 4 bin konutun bölgeye kazandırılacağı Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi, 174 bin metrekarelik yeşil alan ve 15 park’ı içerisinde barındıracak şekilde yapımı planlanıyor.

Yaşar, “Amacımız ilçede gecekonduyu tarihe gömmek”

Tek amacının Yenimahalle’de gecekonduyu tarihe gömmek olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Yenimahalle’nin geleceği için büyük önem taşıyor. Amacımız vatandaşlarımızı mağdur etmeden modern, yaşanılabilir ve sosyal bir semt yaratmak. Yamaçevler projesinin tümünde ilçe sakinleri ile gerekli görüşmeleri yaptık ve sürekli görüşme halindeyiz. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Yenimahalle’de vatandaşa fayda sağlamayan hiçbir projeye imza atmadık.” dedi.
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Dün 13:02 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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