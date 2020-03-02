Sosyal Yardımlar İç Isıtıyor

Beypazarı Belediyesi ihtiyaç duyulan onlarca farklı alanda sosyal projeler ve sosyal yardımlar gerçekleştirerek her durumda vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

Bağışçılar tarafından bağışlanan odunlar, Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü Marangoz ekipleri tarafından yakılmaya hazır hale getirilerek, daha önce tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Belediye ekipleri, hummalı bir çalışma ile kesimine devam edilen odunları ihtiyaç sahipleri için hazırlayarak, mahalle Muhtarlarının iş birliği ile her mahallede belirlenen evlere bizzat dağıtıyor.