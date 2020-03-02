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Büyükşehir’den ODTÜ’ye ücretsiz ring servisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Başkan Yavaş’ın talimatıyla ODTÜ’de öğrenim gören öğrencilere yönelik ücretsiz ring servisi başladı. EGO otobüslerinin hafta içi her gün ücretsiz taşıma hizmeti sayesinde öğrenciler, hem ekonomik yönden rahatlayacak hem de kampüs içine kadar yürümek zorunda kalmayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

“Öğrenci dostu kent” sloganıyla öğrencilerin ekonomilerine katkı sağlamaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi talimatını veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, son olarak ODTÜ’lü öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlayacak ücretsiz ring seferlerini başlattı.

UYGULAMANIN İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Kampüs içine kadar giren servis hizmetine ilk günden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

EGO Genel Müdürlüğü ile ODTÜ Rektörlüğü arasında yapılan anlaşma doğrultusunda iki EGO otobüsü, hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında 15 dakika arayla ring yapacak.

ODTÜ A1 kapısından başlayan ring servisi; YDYO, İİBF, Rektörlük, KKM, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yuva ve Mimarlık Fakültesi’ne kadar öğrencileri taşıyacak.

ÖĞRENCİLERE ÇİFTE KOLAYLIK

Özellikle kış aylarında öğrencilerin fakülte binalarına kadar yürümek zorunda kalmayacağı ve ulaşım kolaylığı sağlayacak uygulama bütçelerine de önemli bir katkıda bulunacak.

Açık Kahverengi A-1 Ringi adı altında hizmet verecek olan EGO otobüslerini kullanmaya başlayan ODTÜ’lü öğrenciler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-İrem Arslan (Hazırlık Bölümü): “Her gün A-1’den kampüse kadar yürüyordum. Ring servisleri biz öğrenciler için çok iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Burcu Koç (Bilişim Sistemleri Bölümü Yüksek Lisans): “Sabahları ulaşım bizler için çok büyük bir problemdi. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a bize tanıdığı bu olanak için çok teşekkür ediyoruz.”

-Kardelen İşlek (Çevre Mühendisliği Bölümü): “Ringler ciddi sıkıntı ODTÜ’de. Özellikle sabahları çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ring servis sayısı yetersiz kalıyordu. Büyükşehir’in başlattığı bu uygulama çok iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”
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Dün 14:45 TSİ Ankara- Belediye

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