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Azmiyle engelleri aştı

17 yaşındayken yakalandığı Musküler Distrofi (kas erimesi) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hayata küsen Özlem Koç (26), Mamak Belediyesi Aile Merkezlerine gelerek hem meslek edindi hem de aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Elif Duman
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17 yaşındayken yakalandığı Musküler Distrofi (kas erimesi) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hayata küsen Özlem Koç (26) , Mamak Belediyesi Aile Merkezlerine gelerek hem meslek edindi hem de aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Kayaş Aile Merkezi ile tanışmasıyla hayatı değişen genç kız, Amigurumi kursuna gelerek yaptığı örgü bebekleri yapıp satarak, ayakları üzerinde durmaya çalışıyor.

Hayallerinin tek tek gerçekleştiğini belirterek, yaptığı ürünleri açtığı sosyal medya hesabı üzerinden satıp para kazanan Koç, “2003 yılında ilkokul öğretmenimin hareketlerimde kısıtlılık fark etmesiyle hastalığımı öğrendik. Hastalığım arttıkça zorlu bir süreçten geçtim. Hiç vazgeçmedim.Hayatımın geri kalanını sandalyemle geçiriyorum. Aileme ve Mamak Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Açılan kurslar sayesinde hem para kazanıyorum hem de vakit geçiriyorum. Kişiye engel olan vücudundaki engel değil, zihindeki engeldir. Kendinize iyi gelen işleri yapın, mutlu olmaya çalışın.” dedi.

Bir tığ ve bir iplikle oyuncak dünyası

Genç kızın da “hayatımın dönüm noktası” dediği Aile Merkezlerinde kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için açılan oyuncak örgü bebek yapımı kursu, Mamaklı kadınlardan da yoğun ilgi görüyor. Japon el işlerinden yayılan bir teknik olarak da kabul edilen ve oyuncak yapmak için kullanılan amigurumi eğitimleriyle kadınlar renk renk, boy boy oyuncak üretiyor.

Bebek, kardan adam, baykuş, kitap ayracı, kaplumbağa, pinokyo, uyku yastığı, çerçeve, çıngırak gibi çeşitlendirdikleri üretimleri için bir tığ ve bir iplik kursiyerlere yetiyor. Organik ipler kullanıldığı için kolayca temizlenebilen ve uzun ömürlü olan oyuncakları kimi kursiyerler kendi çocukları için, kimileri de hediye ya da aile bütçelerine katkı amaçlı yapıyor.
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Dün 09:59 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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