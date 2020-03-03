Çok Değerli Bir Hediye; Kuluçka Merkezi

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Girişimcilik Yarışması için ikinci önemli adım atıldı. GGYD; üniversite bünyesinde girişimci adayları için ön kuluçka merkezi tefriş etti.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin Türk iş dünyasına yeni girişimler, yeni girişimciler kazandırmak, fikrin ticarileşmesini desteklemek amacıyla projelendirdiği “Girişimcilik Yarışması” için imzalardan sonra ikinci en önemli adım da atıldı. GGYD’nin, Ankara Üniversitesi (AÜ) Teknokent işbirliğiyle hayata geçireceği “ANKA ile İş’te Girişim; İşini Dünyaya Taşı” Girişimcilik Yarışması kapsamında tüm tefrişatını üstlendiği teknokent kuluçka merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tüm Adaylar Başvurabilecek

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu’nun evsahipliğindeki açılış törenine TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, sanayiciler, öğrenciler, girişimci adayları ve GGYD üyeleri katıldı. Yenilikçi, inovatif ve teknolojik bir iş fikrine sahip tüm girişimci adaylarının başvurabileceği ön kuluçka merkezinin açılışında konuşan Başkan Allıoğlu, “Ne kadar çok yeni fikir, ne kadar çok girişimci, o kadar güçlü ekonomi, o denli yüksek refah düzeyi demektir. İki kurumun bu işbirliğinin ve kuluçka merkezimizin yeni girişim hikayelerinin başlangıcı olmasını diliyorum.” dedi.

Eğitimler, mentorluk, fonlara yönlendirme…

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de merkezin tüm tefrişatını üstlenen GGYD üyelerine teşekkür etti, bu işbirliğinin tüm kurumlara örnek olmasını diledi. Törende açılış ardından kuluçka merkezi gezildi, tefrişata GGYD adına katkıda bulunan kişi ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Teknoloji tabanlı iş fikirlerinin gelişimi için eğitimler, mentorluk hizmetleri ve fonlara yönlendirme gibi hizmetlerin sunulacağı merkezde, girişimcilere ilk aşamada fiziksel alan, ofis ve altyapı destekleri verilecek. Ön kuluçka merkezinde bulunan girişimciler ayrıca iş fikirlerini hızlıca prototipleyebilecekleri Ankara Üniversitesi Teknokent Prototip Atölyesi’ni de ücretsiz kullanabilecek.