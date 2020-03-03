Kahramankazan'da havuz, fitness ve sauna keyfi

Kahramankazan Belediyesi’nin içerisinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksi, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tesise cüzzi bir ücret karşılığında üye olan vatandaşlar modern ve hijyenik 5 yıldızlı hizmetin keyfini yaşıyor.

Kahramankazan Belediyesi’nin içerisinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yarı olimpik havuz

İlçe halkının serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılayan tesiste bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna talep her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik koşullarda hizmet veren havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere yüzme dersleri de veriliyor.

Fitness, sauna ve zumba

Kompleks de havuzun yanı sıra fitness salonu ve sauna hizmeti de sunuluyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü hizmet verilen kompleks de yalnızca pazartesi günleri temizlik yapıldığı için hizmet verilmiyor. Haftanın 6 günü 10.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet verilen tesisten, salı-perşembe-cumartesi günleri kadınlar, çarşamba-cuma-pazar günleri ise erkekler yararlanabiliyor. Kompleksten bu sayede çok sayıda vatandaş faydalanıyor. Tesiste kadınlar gününde ayrıca zumba etkinliği de gerçekleştiriliyor. Bu keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar cüzzi bir ücret karşılığında merkeze farklı üyelik paketleriyle üye olabiliyor.

Başkan Oğuz’dan davet var

Spor kompleksine ilçedeki kurumların yöneticileri ve vatandaşlarla birlikte ücretini ödeyerek üye olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 55 bin nüfuslu bir ilçe olmalarına karşın, böylesine keyifli ve faydalı hizmetleri vatandaşlarıyla buluşturmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Oğuz, “İçerisinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksimiz vatandaşlarımızın yoğun talebiyle karşılaşıyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu kompleksin keyfini yaşıyor. Başta Kahramankazanlılar olmak üzere tüm Ankaralıları tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.