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Azerbaycan Sumgayıt’tan Keçiören’e dostluk köprüsü

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Azerbaycan Sumgayıt Valisi Zakir Farajov ile Belediye Başkanı Sultan Asadov’u makamında misafir etti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Azerbaycan Sumgayıt Valisi Zakir Farajov ile Belediye Başkanı Sultan Asadov’u makamında misafir etti.

Başkan Altınok, “Haydar Aliyev`in dediği gibi, ‘bir millet iki devletiz.’ Kardeş Azerbaycan ile kadim dostluk ilişkimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde gelişerek devam ediyor. Azerbaycan`ın acısı her daim acımız, sevinci ise sevincimiz olmuştur.” dedi.

HEYET ESTERGON KALESİNİ GEZDİ

Başkan Turgut Altınok, Azerbaycan Sumgayıt Valisi Zakir Farajov, Sumgayıt Belediye Başkanı Sultan Asadov, Başkan Yardımcısı Shikhali Abbasov, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ruslan Abdullayev ve Keçiören Hocalı Soykırmı Anıtı Mimarı Nurlan Yusifov’u makamında misafir etti. Heyetle Türkiye-Azerbaycan dostluk ilişkileri hakkında bir süre sohbet Başkan Altınok, misafirlerine Estergon Kalesini de gezdirdi. Burada heyetle birlikte yemek yiyen Başkan Altınok, Vali Farajov, Belediye Başkanı Asadov ve diğer misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kapıya kadar uğurladı.

“DÜNYANIN GÖZDESİ KONUMUNDAYIZ”

Başkan Turgut Altınok, Türk dünyası ile geliştirilen ilişkilere yerel yönetimler olarak destek vermek gerektiğine dikkati çekerek, Azerbaycan ile kurulan kardeşlik ilişkisine ayrı bir parantez açtı. Başkan Altınok, “Türkiye ile Azerbaycan hiçbir zaman birbirini yabancı görmeyen her daim kardeşlik bağını ileriye taşıyan bir millet, iki devlet olmuştur. Bir çınar gibi sağlam ama aynı zamanda da geniş bir coğrafyada kendini var eden devletler olarak dünyanın gözdesi konumundadırlar. Bu anlamda Sumgayıt Sayın Valisi Zakir Farajov ile Belediye Başkanı Sayın Sultan Asadov’u misafir etmekten büyük bahtiyarlık duydum” dedi.

“AZERBAYCAN’IN HAKLARINI HER ZAMAN SAVUNDUK”

Başkan Altınok şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde kardeşlik bağının gelişmesiyle başlayan; ekonomik ve stratejik ilişkilerin gelişmesiyle devam eden sürecin birer neferleri olmak durumundayız. Özellikle Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere, bakanlığımızın tüm yetkilileri uluslararası arenada her zaman Azerbaycan’ın haklarını savunmuş ve Azerbaycan bayrağının dalgalanması için elini taşın altına koymuştur. Aynı şekilde Azerbaycan devleti ve halkı da bizlere olan desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir.”

“ATATÜRK’ÜN HAYATINI ÖĞRENDİLER”

Ankara’nın farklı noktalarında gerçekleştirecekleri ziyaret için Estergon Kalesinden ayrılan heyete Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti. İlham Aliyev Parkını ve Anıtkabir’i ziyaret eden heyet, Anıtkabir ziyaretinde Atatürk’ün hayatı ve devlet tecrübesine ilişkin birçok bilgi aldı.

Başkan Altınok’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiren Sumgayıt Valisi Zakir Farajov, “Türk dünyasına açılan bir pencere olan Keçiören’de, Başkan Altınok’un misafiri olmak bizleri çok mutlu etti. kendi evimizde gibi hissettiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
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Dün 10:45 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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