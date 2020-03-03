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Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkına yoğun ilgi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımıza ve ailelerimize doğal yaşamla iç içe bir ortam sunduğumuz Doğal Yaşam Parkı ve deniz canlılarını tanıma fırsatı sunan Deniz Dünyası özellikle hafta sonu yoğun ilgi görüyor.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası ve Evcil Hayvan Parkı’nın ailelerden ve çocuklardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Çocuklarımıza ve ailelerimize doğal yaşamla iç içe bir ortam sunduğumuz Doğal Yaşam Parkı ve deniz canlılarını tanıma fırsatı sunan Deniz Dünyası özellikle hafta sonu yoğun ilgi görüyor. Buralara yeni türde canlılar getirerek çeşitliliğini artıracağız.” dedi.

KEÇİÖRENLİ ÇOCUKLAR CANLILARLA İÇ İÇE

Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkını denetleyerek ziyaretçi vatandaşla bir araya gelen Başkan Altınok, “Aileleri ve çocukları canlılarla iç içe görmek bizleri mutlu ediyor. Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak için hafta sonlarının vazgeçilmezi olan Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı çocuklarımıza hem doğal bir ortam sunuyor hem de hayvan sevgisini aşılamak noktasında önemli bir işlev görüyor. Deniz Dünyası’nda ise ziyaretçilerimizin akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi almalarını sağlıyoruz. Okyanusun altında bulunan eşsiz güzellikteki dünyayı öğrenmek, keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı Deniz Dünyası’na bekliyoruz” diye konuştu.

“KEÇİÖREN’E HİZMETKÂR OLDUK”

Keçiören’e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için belediyeye ait tesislerde bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını da belirten Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Gecekondu kenti olan bir Keçiören’i, modern bir Keçiören haline getirdik. İlçemizde ekonomik canlılığı artırmak için tarihi, kültürel ve insanlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri eserler inşa ettik. Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören’i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk.”
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Dün 10:57 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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