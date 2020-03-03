Yenimahalle'den vatandaşlara mevsim uyarısı

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Engin Şahin Kargın, mevsim geçişlerinde artan sağlık problemleri ve hastalıklar ile ilgili uyarılarda bulundu.

Hastalıklara yol açan önemli etkenlerden birinin de mevsim değişikliği olduğunu vurgulayan Kargın, mevsim değişikliği sırasında sıcaklık farklarının yoğun şekilde hissedildiği ülkemizde bedensel ve psikolojik rahatsızlıkların artış gösterdiğini belirtti.

Mevsim değişikliği hastalıklarına dikkat

Mevsim değişikliği sırasında sıkça görülen hastalıkları detaylandıran Dr. Engin Şahin Kargın “Ülkemizde yüksek ateş, eklem ağrıları, yorgunluk, öksürük, halsizlik, burun akıntısı gibi çeşitli belirtiler sonucunda Grip, Soğuk Algınlığı, Akut Bronşit, Astım, Alerji gibi mevsim değişikliğinde sıkça görülen hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bunun yanında özellikle yaz aylarından kış aylarına geçiş döneminde güneş ışınlarının azalmasından kaynaklı depresyon rahatsızlığında da büyük artış görünmektedir. Mevsim değişikliği hastalıklarından korunmak için öncelikle beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için karbonhidratlı yiyecekler yerine protein ağırlıklı taze sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanında vücudun fonksiyonlarının işlevini kaybetmemesi adına günde 2 buçuk litre su tüketmeliyiz. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren A ve C vitaminlerini yeterli miktarda alarak mikropların vücudumuza girmelerini engelleyebiliriz. Hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük durumunda mendil kullanılması, kirli yüzeylere temas sonrasında ellerin yüze, buruna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Corona ile ilgili bilinmesi gerekenler

Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan Corona (COVID-19) virüsünden de bahseden Dr. Kargın “Corona, mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma yoluyla bulaşıyor. Ağız ve burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılım gösterebilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır. Antibiyotiklerin etkisiz kaldığı hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi şu an için bulunmamaktadır. İstirahat, dengeli beslenmek ve evden gerekmedikçe çıkmamak hastalığın yayılmasını engellemek için yapılması gereken önlemlerdir.” dedi.