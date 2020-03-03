Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 11:09 TSİ- Belediye G: Dün 13:25 TSİ

Yenimahalle'den vatandaşlara mevsim uyarısı

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Engin Şahin Kargın, mevsim geçişlerinde artan sağlık problemleri ve hastalıklar ile ilgili uyarılarda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Engin Şahin Kargın, mevsim geçişlerinde artan sağlık problemleri ve hastalıklar ile ilgili uyarılarda bulundu.

Hastalıklara yol açan önemli etkenlerden birinin de mevsim değişikliği olduğunu vurgulayan Kargın, mevsim değişikliği sırasında sıcaklık farklarının yoğun şekilde hissedildiği ülkemizde bedensel ve psikolojik rahatsızlıkların artış gösterdiğini belirtti.

Mevsim değişikliği hastalıklarına dikkat

Mevsim değişikliği sırasında sıkça görülen hastalıkları detaylandıran Dr. Engin Şahin Kargın “Ülkemizde yüksek ateş, eklem ağrıları, yorgunluk, öksürük, halsizlik, burun akıntısı gibi çeşitli belirtiler sonucunda Grip, Soğuk Algınlığı, Akut Bronşit, Astım, Alerji gibi mevsim değişikliğinde sıkça görülen hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bunun yanında özellikle yaz aylarından kış aylarına geçiş döneminde güneş ışınlarının azalmasından kaynaklı depresyon rahatsızlığında da büyük artış görünmektedir. Mevsim değişikliği hastalıklarından korunmak için öncelikle beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için karbonhidratlı yiyecekler yerine protein ağırlıklı taze sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanında vücudun fonksiyonlarının işlevini kaybetmemesi adına günde 2 buçuk litre su tüketmeliyiz. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren A ve C vitaminlerini yeterli miktarda alarak mikropların vücudumuza girmelerini engelleyebiliriz. Hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük durumunda mendil kullanılması, kirli yüzeylere temas sonrasında ellerin yüze, buruna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Corona ile ilgili bilinmesi gerekenler

Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan Corona (COVID-19) virüsünden de bahseden Dr. Kargın “Corona, mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma yoluyla bulaşıyor. Ağız ve burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılım gösterebilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır. Antibiyotiklerin etkisiz kaldığı hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi şu an için bulunmamaktadır. İstirahat, dengeli beslenmek ve evden gerekmedikçe çıkmamak hastalığın yayılmasını engellemek için yapılması gereken önlemlerdir.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir'den Uyuşturucuyla Mücadeleye Destek mask
Büyükşehir'den Uyuşturucuyla Mücadeleye Destek
Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği mask
Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği
Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor mask
Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor
Pursaklar’ın Hanımları Çok Şanslı mask
Pursaklar’ın Hanımları Çok Şanslı
Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkına yoğun ilgi mask
Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkına yoğun ilgi
Yenimahalleliler soluğu parklarda aldı mask
Yenimahalleliler soluğu parklarda aldı
Azerbaycan Sumgayıt’tan Keçiören’e dostluk köprüsü mask
Azerbaycan Sumgayıt’tan Keçiören’e dostluk köprüsü
Kahramankazan'da havuz, fitness ve sauna keyfi mask
Kahramankazan'da havuz, fitness ve sauna keyfi
Büyükşehir’den Başkentli Çiftçilere Arıcılık Eğitimi mask
Büyükşehir’den Başkentli Çiftçilere Arıcılık Eğitimi
Azmiyle engelleri aştı mask
Azmiyle engelleri aştı

Dün 11:09 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği mask
Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği
Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor mask
Ağaçlar bahara budanarak hazırlanıyor
Pursaklar’ın Hanımları Çok Şanslı mask
Pursaklar’ın Hanımları Çok Şanslı
Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkına yoğun ilgi mask
Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkına yoğun ilgi
Yenimahalleliler soluğu parklarda aldı mask
Yenimahalleliler soluğu parklarda aldı
Kahramankazan'da havuz, fitness ve sauna keyfi mask
Kahramankazan'da havuz, fitness ve sauna keyfi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap! mask
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap!
Keçiören’de 161 vatandaşa iş imkânı mask
Keçiören’de 161 vatandaşa iş imkânı
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale mask
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale
Başkan Yaşar'dan CHP ilçe yönetimine abi tavsiyeleri mask
Başkan Yaşar'dan CHP ilçe yönetimine abi tavsiyeleri
Kahramankazan Şehit Mehmetçikler İçin Tek Yürek Oldu mask
Kahramankazan Şehit Mehmetçikler İçin Tek Yürek Oldu
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL