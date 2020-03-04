Bakan Kasapoğlu “Şehit Emanetleri”ni gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret ederek, belediye tarafından açılan “ Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri” sergisini gezdi. Başkan Oğuz, ilçedeki spor ve gençlerle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında Bakan Kasapoğlu’na bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Başkan Oğuz ve belediye personeli Bakan Kasapoğlu’nu çiçeklerle karşıladı.

Şehit Emanetleri’ni gezdi

Bakan Kasapoğlu, belediye girişinde açılan “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri” sergisini gezdi. Bakan Kasapoğlu, terörle mücadele sırasında şehit olan asker, polis ve kamu görevlilerinin, şehit öğretmenlerin, 15 Temmuz şehitlerinin ve 9. ve 10. Cumhurbaşkanları Turgut Özal ile Süleyman Demirel’in, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis’in kıyafet ve eşyalarının da aralarında bulunduğu 228 parça kıyafetin izlenime sunulduğu sergiyi büyük bir dikkatle gezdi. Kasapoğlu daha sonra Kahramankazanlı şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı Şehitler Köşesi’ni ziyaret etti.

Spor salonu, şehir stadyumu, öğrenci yurdu

Bakan Kasapoğlu daha sonra, Oğuz’dan spor ve gençlik alanında ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oğuz bu kapsamda, Bakan Kasapoğlu’na, yenilenecek olan şehir stadyumu, yapılması planlanan yeni spor salonu ile iki adet halı saha ve basketbol sahasının da içinde bulunduğu spor kompleksi, ilçenin bazı noktalarına yerleştirilecek mini potalar ve üniversite öğrencilerinin kullanacağı yaklaşık 500 kapasiteli öğrenci yurdu kurulması çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Gençlik merkezine şehidin adı verilecek

Oğuz ayrıca, Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapım çalışmaları süren gençlik merkezi hakkında da bilgi verdi. Oğuz, Kasapoğlu’na, önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan gençlik merkezine, Şehit Tunahan Doktur’un adının verilmesi yönünde belediye meclisinde karar aldıklarını anlattı. Kasapoğlu da, ilçeye değer katacak olan gençlik merkezine şehidin isminin verilmesinin oldukça uygun olacağını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak ilçede spor ve gençlik alanında ilçede hayata geçirilecek çalışmalara destek vereceklerini kaydetti. Başkan Oğuz da, ziyaretleri ve verdikleri destek için Bakan Kasapoğlu’na ilçe halkı adına teşekkür etti. Oğuz, ziyaretin anısına Bakan Kasapoğlu'na Türk bayrağı takdim etti.