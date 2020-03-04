Başkan Köse’den Esnaf Ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içi esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu. İşyerlerinde alışveriş yapan vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Köse, vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve taleplerini de dinledi. Gerek esnaf ziyaretleri, gerek Tam Açık Kapı Uygulaması, gerekse mahalle buluşmaları ile Mamaklılarla sık sık bir araya geldiklerinin altını çizen Köse, “Tüm esnafımız bizim yol arkadaşımız, önceliğimizdir. Vatandaşımızın daha güzel alanlarda hizmet alması, esnaflarımızın güzel imkanlarla halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermesi için hep birlikte çalışıyoruz. Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz. Her zaman onların yanındayız.” dedi.

Esnaf memnun

Başkan Köse’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden esnaflar ise, ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini belirterek, Köse’ye teşekkür etti. Yapılan başarılı hizmetleri memnuniyetle izlediklerini ifade eden Mamak Çarşı içi esnafı, Başkan Köse’yi işyerlerinde ağırlamaktan ve çalışmaları birinci ağızdan dinlemekten mutlu olduklarını kaydettiler.