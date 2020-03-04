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Türkiye Şehitlerini Konuştu

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Şubat ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, en çok İdlib’de şehit verdiği askerlerini konuştu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Şubat ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, en çok İdlib’de şehit verdiği askerlerini konuştu. Gezi Parkı davasında dokuz sanığın beraat etmesi, Şubat ayının gündeminde yer alan gelişmelerden biriydi. Başarıyla gerçekleştirilen Koca Yusuf Operasyonu da diğer bir gündem başlığıydı.

Türkiye şehitlerine ağladı…

Türkiye, yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib’den gelen acı haberle yasa boğuldu. Suriye İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz ise ağır yaralandı. Ateşkesi sağlamak ve güvenli bölge oluşturmak için Şubat ayı boyunca şehit düşen 53 Mehmetçik için medyada 118 bin 534 haberde yas tutuldu.

Gezi Parkı beraatları çok konuşuldu

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davadan beraat etmesi, Şubat ayı gündemine bomba gibi düştü. Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucu 22 bin 789 habere yansıyarak ayın en çok konuşulan konu başlıklarından oldu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan ve 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını gerçekleşti. İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. "Türkiye'nin en büyük kütüphanesi" olma özelliğini de taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi medyada 5 bin 971 habere yansıyarak Şubat ayının öne çıkan başlıklarından oldu.

Koca Yusuf Operasyonu başarı ile tamamlandı

Koronavirüs'ün ilk çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için 31 Ocak’ta başlayan ve 1 Şubatta son bulan Koca Yusuf Operasyonu başarı ile tamamlandı. Millî Savunma Bakanlığı'na ait bir A-400M kargo uçağı Sağlık Bakanlığı tarafından tahliye işlemine uygun hale getirildi. 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaş olmak üzere 42 yolcusu bulunan tahliye uçağı 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Türkiye’ye iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada yolcuların hiçbirinde hastalık belirtisi olmadığını ve 14 günlük bir karantinaya alınacaklarını belirtti. Başarıyla tamamlanan Koca Yusuf Operasyonu medyada 2 bin 327 haberde alkışlandı.
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