Etimesgut Belediye Meclisi Şehitlerimizi Unutmadı

Etimesgut Belediye Meclisi Mart ayı olağan ilk toplantısını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında yaptı.

Toplantı İdlib'te hain rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkan Demirel, "Acımız çok büyük. Şehitlerimiz var. Gencecik kahraman askerlerimiz her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliğimiz beraberliğimiz, geleceğimiz için şehit oldular. Bizler de tüm görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak değerlerimiz etrafında buluşmalıyız. Birbirimize daha çok sıkı kenetlenmeliyiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizde emeği olan tüm şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş devlet adamlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Devletimizin milletimizin birliği daim olsun" şeklinde konuştu.

Demirel'in konuşmasının ardından meclis gündemdeki diğer konuları görüşmeye devam etti.