Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:57 TSİ- Belediye G: Bugün 11:59 TSİ

Çankaya'dan okullarda dezenfekte çalışması

Çankaya Belediyesi virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilçede yer alan okullarda dezenfekte çalışmasına başladı. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilçede yer alan okullarda dezenfekte çalışmasına başladı. 

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan okullarda bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışmasına başladı. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, çocukların eğitim yuvalarını hijyenik hale getiriyor. 

İlçe genelinde yer alan okulları periyodik olarak dezenfekte eden belediye ekipleri, çalışmalarında cildi ve gözleri tahrip etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanıyor. 

Okulda eğitim gören çocukların ve okul personelinin ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, üst solunum yolu enfeksiyonlarının görüldüğü bugünlerde çocukların sağlığına büyük önem veriyor. 

Göreve geldiği günden bu yana 'En çok çocukların Belediyesiyiz' anlayışıyla hareket ettiklerini her fırsatta dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı çocukların sağlığını korumak için okullarda dezenfekte çalışmasına başladık. Geçmiş yıllarda okullarımızda başlattığımız yenileme çalışmalarıyla çocuklarımıza daha iyi bir eğitimin kapısını açarken onların hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için de tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek mask
Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek
ALO 153 Mavi Masa yenilendi mask
ALO 153 Mavi Masa yenilendi
Başkan Altınok: "Yaşlılarımıza severek, gönülden hizmet veriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Yaşlılarımıza severek, gönülden hizmet veriyoruz"
Keçiören Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekâtı için Ortak Bildiri mask
Keçiören Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekâtı için Ortak Bildiri
Belediye ve üniversite kadınlar için el ele mask
Belediye ve üniversite kadınlar için el ele
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı Konya'ya gol yağdırdı mask
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı Konya'ya gol yağdırdı
Etimesgut Belediye Meclisi Şehitlerimizi Unutmadı mask
Etimesgut Belediye Meclisi Şehitlerimizi Unutmadı
Etimesgut Belediyesi Şehitlerimizi Unutmuyor, Unutturmuyor mask
Etimesgut Belediyesi Şehitlerimizi Unutmuyor, Unutturmuyor
Giyilmeyen Elbiseler Çöpe Değil Giysi Kutusuna mask
Giyilmeyen Elbiseler Çöpe Değil Giysi Kutusuna
Yenimahalle'nin özgürleşen elleri üretiyor mask
Yenimahalle'nin özgürleşen elleri üretiyor

Bugün 11:57 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek mask
Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek
Belediye ve üniversite kadınlar için el ele mask
Belediye ve üniversite kadınlar için el ele
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı Konya'ya gol yağdırdı mask
Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı Konya'ya gol yağdırdı
Etimesgut Belediye Meclisi Şehitlerimizi Unutmadı mask
Etimesgut Belediye Meclisi Şehitlerimizi Unutmadı
Etimesgut Belediyesi Şehitlerimizi Unutmuyor, Unutturmuyor mask
Etimesgut Belediyesi Şehitlerimizi Unutmuyor, Unutturmuyor
Giyilmeyen Elbiseler Çöpe Değil Giysi Kutusuna mask
Giyilmeyen Elbiseler Çöpe Değil Giysi Kutusuna
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap! mask
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap!
Telefonunuz sizi dinliyor mu? mask
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale mask
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale
İdrarda kan neyin habercisi? mask
İdrarda kan neyin habercisi?
Çankaya Belediyesi işsizliğe çözüm oluyor mask
Çankaya Belediyesi işsizliğe çözüm oluyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL