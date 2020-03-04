Belediye ve üniversite kadınlar için el ele

Çankaya Belediyesi 25 Şubat’ta başladığı ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” başlığında sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında, Başkent Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Merkezi ile düzenlediği eğitim programında, yaşamın her alanında kadının rolü tartışıldı.

“Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı”, “Medyada Kadın Temsili”, “Aile İçi İletişimin Güçlendirilmesi”, “Günlük Hayatta Kadın Hakları”, “Kadın Sağlığı ve Hijyen”, “Kadının Ekonomik, Hayata Katılımı İçin Girişimcilik”, “Bir Başarı Hikâyesi: Anadolu Bacıları” gibi farklı konuların yer aldığı eğitim programı, alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirildi.

Sergi ve defile programı ile renklendirilen eğitimde yine Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan “ Türkiye’nin Kadınları” afiş sergisi Yılmaz Güney Sahnesinin fuaye alanında meraklılarıyla buluştu.

ANADOLU BAŞLIKLARI

Prof. Burcu Arıcı’nın koordinesinde Moda ve Tekstil Tasarım öğrencileri tarafından hazırlanan Anadolu Başlıkları Sergisi ise izleyiciden büyük alkış aldı. Anadolu’nun her yöresinden kadınların kullandığı rengarenk başlıkların tanıtıldığı defilede 20’den fazla başlık türü tanıtıldı.

Anadolu gelenek, görenek, giyim kuşam kültürü ve yaşam biçimini korumaya yönelik önemli bir çalışmanın ürünü olan eserler, Anadolu kadınının bilinmeyen bir yanını ortaya koyuyor.