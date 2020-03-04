Keçiören Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekâtı için Ortak Bildiri

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un başkanlığında toplanan Keçiören Belediye Meclisi, İdlib’e yönelik gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekâtı ve İdlib’de şehit olan Mehmetçikler için 4 partinin imzasıyla ortak bir bildiri yayınladı.

DÖRT PARTİ İMZALADI

Mart ayı olağan meclis toplantısında İdlib’de şehit olan 34 Mehmetçik ve Bahar Kalkanı Harekâtı için ortak yayınlanan ortak bildiride; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının imzası yer aldı.

“MEVZUBAHİS VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR”

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve şehitler için edilen duaların ardından Başkan Altınok tarafından okunan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin(TSK), milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib’e yönelik düzenlediği askeri harekâtta şehit olan 34 Mehmetçiğimize Yüce Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.

Bu alçak ve menfur saldırıyı şiddet ve nefretle kınayarak, bölgede yaşanan insani dramın sona erdirilmesi için geçmişte oluğu gibi bugün de hakkın ve adaletin tesis edilmesi uğruna şehadet şerbeti içen kahraman “Türk Askerine” şükranlarımızı sunuyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekâtlarının ardından, 01.03.2020 tarihinde İdlib’e yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı’nda muzaffer olmasını diliyoruz.

Keçiören Belediye Meclisi olarak farklılıklarımızın zenginlik olduğunun idrakiyle; birliğimizin, kardeşliğimizin ebedi kalması için çalışacağımızı, vatan sevgimizin ortak paydamız olduğunu Aziz Türk Milletine ve dünya kamuoyuna bildiririz.

‘Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.’ Mustafa Kemal Atatürk.”