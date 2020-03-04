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ALO 153 Mavi Masa yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi “ALO 153 Mavi Masa” artık “Başkent 153” adıyla hizmet vermeye başladı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi “ALO 153 Mavi Masa” artık “Başkent 153” adıyla hizmet vermeye başladı. Yeni bir hizmeti daha Başkentlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, mobil araçlarla merkez ve ilçelerde mahalle mahalle dolaşarak vatandaşın ayağına gidiyor. Yeni kurulan Birim Denetim, Cevap Denetim ve Rapor Analiz ekipleri de vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığının kontrolünü sağlıyor.

Yıllardır Başkentlilerle Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen “ALO 153 Mavi Masa” artık “Başkent 153” ismiyle hizmet vermeye başladı.

Hem ismi hem de hizmet anlayışı yenilenen “Başkent 153” vatandaşlarla yeni hizmetlerini buluşturmaya devam ediyor. Mobil araçlarla vatandaşın ayağına giden Başkent 153 ekipleri, merkez ve ilçelerde mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Yenilenen hizmet anlayışı ile vatandaş memnuniyetini önceleyen Büyükşehir Belediyesi ayrıca “Birim Denetim”, “Cevap Denetim” ve “Rapor Analiz” ekipleri kurarak, üçlü denetim ve kontrol mekanizması oluşturdu.

DAHA HIZLI VE DAHA ETKİN ÇÖZÜMLER

Başkentlilerin şikâyet ve taleplerini yerinde görüşerek, bildirimleri işleme alan ekipler ile ilk etapta 5 binek aracı ve 1 elektrikli minibüs ile hizmet vermeye başladı.

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden ve akıllı kent sistemlerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mobil araç hizmetiyle sorunlara daha hızlı ve etkin çözüm sağlamayı amaçlıyor.

BAŞKENT 153 İLE DEĞİŞEN HİZMET ANLAYIŞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla yenilenen “ALO 153 Mavi Masa”, Çağrı Merkezi hizmet anlayışını da değiştirdi.

Çağrı Merkezi’nde ve sahada görevli olan Başkent 153 ekiplerinin vatandaşlardan aldıkları bildirimler bundan sonra üç farklı ekip tarafından takip edilmeye başlandı.  “Birim Denetim” ekipleri “Başkent 153”çalışanları ile her ay düzenli toplantılar yaparak aksayan konuları kısa sürede çözüme kavuştururken, “Cevap Denetim” ekibi de başvuruya verilen cevabın uygun olup olmadığının kontrolünü sağlıyor. Cevabın zamanında verilip verilmediğinden sorunun çözülüp çözülmediğine kadar inceleme yapan Cevap Denetim ekipleri ise vatandaşa hazır ve otomatik cevap yerine detaylı bilgi sunuyor. En son aşamada şikayet konusuna verilecek cevaba görüntü eklenerek doğrulaması sağlanıyor.

Üçüncü ekip olarak devreye giren “Rapor Analiz” ekibi de Ankara’nın hangi bölgesinde ne tarz sorunlar yaşandığını, bu sorunların ne kadar süredir devam ettiğini ve birimlerin bu sorunlara karşı hangi işlemleri yaptığını ya da yapamadığını aylık raporlarla tespit ediyor.

Başkentlilerin memnuniyetini ölçmek için elektronik ortamda ya da telefonla anket çalışmaları düzenleyen Başkent 153, memnun kalınmayan başvuruları tekrar incelemeye alarak, hem ilgili birimleri uyarıyor hem de başvuru sürecini tekrar başlatıyor.

VATANDAŞLARI SEVİNDİREN HİZMET

Mobil araç uygulamasının başlamasıyla Başkent 153 ekiplerini karşısında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemezken, Haymana ilçesinde yaşayan Cemal Doğan memnuniyetini, “Köyümüze senelerdir hiç hizmet gelmedi. Bugünden sonra Mansur Başkanımız sayesinde Ankara Büyükşehir Belediyesinden hizmet geleceğine inanıyoruz. İlgilendiğiniz için teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Günlük olarak haritaları çıkarılan noktalara hareket eden saha ekipleri mahalle muhtarlarıyla da irtibat içinde çalışmalarını sürdürerek, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Başkent 153 ekiplerine taleplerini ileten Haymana ilçesine bağlı Eskikışla Mahallesi Muhtarı Müştak Çetin, “Ankara Büyükşehir Belediyesine sorunları yerinde gözlemleyerek hizmet vermeye başladıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Mansur Başkanın duyarlılığı sayesinde pek çok talebimiz yerine getirilerek çözüme kavuşturuldu. Şu an tek sıkıntımız yol ve altyapı sorunu. Bu sorunlarımıza da en yakın zamanda çözüm geleceğine inanıyorum” şeklinde konuşurken, Naci Sezer adlı vatandaş ise, “Bu köye 25 yıl boyunca hizmet gelmedi. Mansur Başkan’a ihmal edilen köyümüzü gördüğü ve hizmet getirdiği için teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.

Haymana ilçesine bağlı Sarıderme Mahallesi Muhtarı Kurtuluş Yörür, “Köyümüze yol yapılmasını istiyoruz ve mezarlık temizleme hizmeti gelirse çok mutlu olacağız. Mansur başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” derken, Sarıderme Mahallesi sakini Ali İhsan Kubat ise, “Mansur Yavaş’ı ve sizleri hizmetlerinizden dolayı kutluyorum. Sayenizde gelecekten umutluyum. Köylüye tohum desteği ve hayvancılık desteğinde bulunularak köye dönüşü teşvik edecek yatırımlar yapılmasını bekliyoruz” dedi.

“BAŞKENT 153” BAŞKENT’İN EN ÜCRA KÖŞESİNDE VATANDAŞIN YANINDA

“Başkent 153” ekipleri mobil araçlarla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kent meydanları dahil evler, kahveler, iş yerleri ve en ücra noktalara giderek sorunları yerinde dinliyor.

Haymana’da kasaplık yapan Yılmaz Kart, Başkent 153’ün mobil araçlarla verdiği yeni hizmeti sorunların çözümü açısından akılcı bulduğuna dikkat çekerek, “Haymana’nın özellikle köy yollarına Mansur başkanın el atmasını bekliyoruz. Yeni uygulama sayesinde isteklerimizi dile getirme fırsatı bulduk. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ellerindeki tabletlerle merkeze anlık bildirimde bulunduklarını belirten Başkent 153 saha personellerinden Sinem Aksoyoğlu, “Yenilenen hizmetimiz ile vatandaşlarımızla yüz yüze görüşerek çözüm odaklı çalışmalar yapmaya başladık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sistemin vatandaşlarımıza yararlı olacağını düşünüyorum” derken, saha personeli Mahir Atak ise, “Vatandaşımızın talebini, şikâyetini telefon aracılığıyla zaten alıyoruz. Tabletlerimizle birlikte şimdi de direkt sahaya inip, birebir talep ve şikâyetleri dinleyerek çözüm odaklı çalışmaya başladık” değerlendirmesinde bulundu.

Mobil hizmet nedeniyle vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Başkent 153 Koordinatörü Nurhak İyidoğan ise mobil araç hizmeti hakkında şu bilgileri verdi:

“Başkent 153 mobil araçlarımızla çalışacak olan saha personelimiz sorunları yerinde görecek. Tüm talep ve şikayetler sadece kaydedilmeyecek, sonrasında da işin takibi yapılacak. Artık Ankara’da ulaşılmayan tek bir nokta istemiyoruz. Hem Çağrı Merkezimizle hem de mobil araçlarımızla vatandaşlarımızı ziyaret ederek önemli ölçüde başvuruların bize aktarılmasını sağlayacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kamuoyuna tanıttığı “Başkent Mobil” uygulaması sayesinde de vatandaşlar, akıllı cep telefonları ile Başkent 153’e anlık bildirimde bulunabiliyor.
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