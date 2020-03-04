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Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek

Başkent Ankara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliklerle dolu bir hafta yaşayacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkent Ankara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliklerle dolu bir hafta yaşayacak.

Her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla 4-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz etkinlikler tüm kadınlara açık olacak.         

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE TEMASI

Etkinlikler Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu’nda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasalarımız” adlı konferans ile başladı.

Şiddetle mücadele yasaları hakkında Başkentli kadınlara bilgi veren Avukat Feyza Çerçioğlu, “Ankara Barosu Gelincik Merkezi Projesi diğer adıyla ‘Toplumun Kadından Özür Dilemesi Projesi’ devam ediyor. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarımızın hakları konusunda ayrıntılı bilgi veriyoruz. Koruma tedbirleri ile ilgili kadınlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Kadın Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ise Ankara Barosu ile yapılan protokol kapsamında her ay Hanım Lokallerinde kadınlara yönelik seminerler düzenlediklerini belirterek, “Kadınlarımızın kendi yasalarını öğrenmeleri adına avukatlar gelerek bilgilendirmeler yapıyorlar. 8 Mart nedeniyle ayrıca bu önemli bilgilerin anlatıldığı konferansı halkımıza açık olarak yaptık” diye konuştu.

HALKA AÇIK DOLU DOLU BİR PROGRAM

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Fedarasyonu iş birliği ile 5 Mart Perşembe günü ise “2019 Yılında Öldürülen 474 Kadın Anısına” meşe palamutu dikim etkinliği saat 14.00’da Çakırlar Mahallesi 2418. Sokak ile 2416. Cadde kesişiminde gerçekleştirilecek.

Kadınlar Günü nedeniyle dolu dolu bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 6 Mart Cuma günü saat 19.00’da Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı iş birliği ile “Kadın Sığınma Evi Sergi ve Kermes” açılışına da ev sahipliği yapacak. Çayyolu Alacaatlı Mahallesi 3377. Sokak Bahçeci Konakları No:12 adresinde düzenlenecek açılışa keçe sanatçısı Banu Pehlivan da katılacak.

Kızbaşına Platformu tarafından 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da katılacağı “Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Türkiye’nin İlk Kurgusal Duruşması” adlı programı Başkentli kadınları buluşturacak.

Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü ise 8 Mart Pazar günü Gençlik Parkı Gençlik Merkezi’nde 12.00-17.00 saatleri arasında “Aile İçi Eğitim Semineri” düzenleneyecek.

DURAKLAR TURUNCU RENKLE AYDINLANACAK

Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan karşılıklı 10 durak 6 Mart akşamından itibaren turuncu renkte aydınlatılacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca kent genelinde 100 noktayı “şiddet görüyorsan, mobinge uğruyorsan, avukata ihtiyacın varsa, okula gidiyorsan, kooperatifsen, girişimciysen yalnız değilsin” hashtaginin yazılı olduğu afişlerle donattı.
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