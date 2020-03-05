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8 Mart’ta annelerine sürpriz yapacaklar

Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi okul öncesi sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir çalışma gerçekleştiriyor.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi okul öncesi sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Ahşap kutuları kendi istedikleri gibi boyayarak annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyen minikler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Renkli görüntülere sahne olan boyama çalışmaları tamamlandıktan sonra minikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kendi elleriyle yaptıkları ahşap kutuları annelerine hediye edecek.

Her gün değer vermeliyiz

Medeniyetimizin bizlere kadına sadece bir gün değer vermeyi değil yaşadığımız her gün değer vermemizi gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu hissiyatı da çocuklarımıza böyle etkinliklerle anımsatıyoruz. Böylelikle hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de ürün ortaya çıkartıyorlar.” dedi.
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Bugün 09:38 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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