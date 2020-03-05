2000 fidan minik öğrencilere emanet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sevginizi eksik etmezseniz kayada da bozkırda da ağaç biter. Keçiören 10 yıl içerisinde Türkiye’nin en yeşil ve en modern kenti olacak. Cumhuriyet Kulesinin ihalesini de 10 Nisan’da yapacağız. Kule tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde uzay terası olacak ve çocuklarımızı uzay yolculuğuna çıkaracağız.” dedi.

Keçiören Ufuktepe Mahallesi Orhan Gazi İlkokulunda, 2000 fidanın dağıtıldığı tören öncesinde öğrenci ve öğretmenleri selamlayan Başkan Altınok, okul idarecilerinin ve velilerin taleplerini de dinledi.

“DÜNYADAKİ BÜTÜN ÇİÇEKLER ÇOCUKLAR KADAR GÜZEL KOKAMAZ”

Başkan Altınok burada yapığı konuşmasında, “Burada bir melekler ordusu var. Devletlerin ve milletlerin en büyük zenginliği çocukları ve gençleridir. Sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar parlak olur. Sizler dünyanın en saf, en temiz melek ve çiçeklerisiniz. Dünyadaki bütün çiçekleri toplasanız sizin kadar güzel, saf, temiz olamaz. Sizin kadar da güzel kokamaz. Siz solmayan çiçeklerimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

“GELECEKTE ‘YEŞİLİN TEZENESİYİZ’ DE DİYEBİLİRİZ”

Altınok, çocuklarla ve gençlerle birlikte yapılan etkinliklerden büyük keyif aldıklarını da ifade ederek şunları söyledi:

“Umudumuz, ikbalimiz, melek ve çiçeklerimiz olan sevgili çocuklarımıza fidan dağıtıyoruz. Fidanlar, Rabbimin yarattığı canlı varlıklardır. Dağıttığımız bu fidanları dikeceğiz, koruyacağız, sulayacağız ve takibini yapacağız. Yeşil sokalar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye projemiz var. Keçiören 10 sene sonra Türkiye’nin en yeşil kenti olacak. Her sokağımız bir orman olsun, her fidanımız yeşillensin sonbaharda yaprak döksün istiyoruz. Keçiören’in girişi çöplük halindeydi. Ziraat fakültelerinden birçok uzman öğretim görevlisi çağırdık. ‘Buraları orman yapacağız, tavsiyeniz nedir’ dediğimizde, ‘buralarda ağaç bitmez, ağaç kurur’ dediler. Biz de hedefimizden vazgeçmedik, buralara ağaç diktik, bakımını ihmal etmedik ve şimdi Keçiören’in girişi ve Tepebaşı Mahallemize çıkarken sağlı-sollu yemyeşil bir alana kavuştuk. Türkiye yemyeşil bir ülke olabilir. Bazen ‘bozkırın tezenesiyiz’ diyoruz, ‘yeşilin tezenesiyiz’ de diyebiliriz. Dünyanın en güzel coğrafyasını rabbim bize nasip etmiş. Bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizler de ebed müddet vatanımızı ayakta tutacağız. Dünyada hakkın ve adaletin tesis edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

CUMHURİYET KULESİNİN İHALESİ 10 NİSAN’DA

Başkan Altınok fidan dağıtım töreninde öğrencilere Deniz Dünyası, Teleferik ve Doğal Yaşam Parkı gezisi sözü verirken, öğretmenler için de spor tesissilerinin indirimli olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesinin 10 Nisan’da yapılacağı da bu törende duyurdu.