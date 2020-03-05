Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:22 TSİ- Belediye G: Bugün 10:46 TSİ

2000 fidan minik öğrencilere emanet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sevginizi eksik etmezseniz kayada da bozkırda da ağaç biter.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sevginizi eksik etmezseniz kayada da bozkırda da ağaç biter. Keçiören 10 yıl içerisinde Türkiye’nin en yeşil ve en modern kenti olacak. Cumhuriyet Kulesinin ihalesini de 10 Nisan’da yapacağız. Kule tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde uzay terası olacak ve çocuklarımızı uzay yolculuğuna çıkaracağız.” dedi.

Keçiören Ufuktepe Mahallesi Orhan Gazi İlkokulunda, 2000 fidanın dağıtıldığı tören öncesinde öğrenci ve öğretmenleri selamlayan Başkan Altınok, okul idarecilerinin ve velilerin taleplerini de dinledi.

“DÜNYADAKİ BÜTÜN ÇİÇEKLER ÇOCUKLAR KADAR GÜZEL KOKAMAZ”

Başkan Altınok burada yapığı konuşmasında, “Burada bir melekler ordusu var. Devletlerin ve milletlerin en büyük zenginliği çocukları ve gençleridir. Sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar parlak olur. Sizler dünyanın en saf, en temiz melek ve çiçeklerisiniz. Dünyadaki bütün çiçekleri toplasanız sizin kadar güzel, saf, temiz olamaz. Sizin kadar da güzel kokamaz. Siz solmayan çiçeklerimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

“GELECEKTE ‘YEŞİLİN TEZENESİYİZ’ DE DİYEBİLİRİZ”

Altınok, çocuklarla ve gençlerle birlikte yapılan etkinliklerden büyük keyif aldıklarını da ifade ederek şunları söyledi:

“Umudumuz, ikbalimiz, melek ve çiçeklerimiz olan sevgili çocuklarımıza fidan dağıtıyoruz. Fidanlar, Rabbimin yarattığı canlı varlıklardır. Dağıttığımız bu fidanları dikeceğiz, koruyacağız, sulayacağız ve takibini yapacağız. Yeşil sokalar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye projemiz var. Keçiören 10 sene sonra Türkiye’nin en yeşil kenti olacak. Her sokağımız bir orman olsun, her fidanımız yeşillensin sonbaharda yaprak döksün istiyoruz. Keçiören’in girişi çöplük halindeydi. Ziraat fakültelerinden birçok uzman öğretim görevlisi çağırdık. ‘Buraları orman yapacağız, tavsiyeniz nedir’ dediğimizde, ‘buralarda ağaç bitmez, ağaç kurur’ dediler. Biz de hedefimizden vazgeçmedik, buralara ağaç diktik, bakımını ihmal etmedik ve şimdi Keçiören’in girişi ve Tepebaşı Mahallemize çıkarken sağlı-sollu yemyeşil bir alana kavuştuk. Türkiye yemyeşil bir ülke olabilir. Bazen ‘bozkırın tezenesiyiz’ diyoruz, ‘yeşilin tezenesiyiz’ de diyebiliriz. Dünyanın en güzel coğrafyasını rabbim bize nasip etmiş. Bu toprakları vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizler de ebed müddet vatanımızı ayakta tutacağız. Dünyada hakkın ve adaletin tesis edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

CUMHURİYET KULESİNİN İHALESİ 10 NİSAN’DA

Başkan Altınok fidan dağıtım töreninde öğrencilere Deniz Dünyası, Teleferik ve Doğal Yaşam Parkı gezisi sözü verirken, öğretmenler için de spor tesissilerinin indirimli olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesinin 10 Nisan’da yapılacağı da bu törende duyurdu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de mask
Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de
Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı mask
Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı
Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor mask
Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor
"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu mask
"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu
Yenimahalle LÖSEV ile bilinçleniyor mask
Yenimahalle LÖSEV ile bilinçleniyor
Yenimahalle adını finale yazdırdı mask
Yenimahalle adını finale yazdırdı
Kent Temizliğinde Büyükşehir Damgası mask
Kent Temizliğinde Büyükşehir Damgası
Başkan Altınok: "Engellilerimize gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet veriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Engellilerimize gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet veriyoruz"
8 Mart’ta annelerine sürpriz yapacaklar mask
8 Mart’ta annelerine sürpriz yapacaklar
Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek mask
Başkent’te Kadınlar Günü Haftası dolu dolu geçecek

Bugün 10:22 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de mask
Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de
Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı mask
Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı
Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor mask
Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor
"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu mask
"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu
Yenimahalle LÖSEV ile bilinçleniyor mask
Yenimahalle LÖSEV ile bilinçleniyor
Yenimahalle adını finale yazdırdı mask
Yenimahalle adını finale yazdırdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap! mask
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap!
Telefonunuz sizi dinliyor mu? mask
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale mask
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale
İdrarda kan neyin habercisi? mask
İdrarda kan neyin habercisi?
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın mask
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL