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Başkan Altınok: "Engellilerimize gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet veriyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli bireylerin toplumsal faaliyetlere katılımını, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlardan etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak bizim temel görevimizdir.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli bireylerin toplumsal faaliyetlere katılımını, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlardan etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak bizim temel görevimizdir. Sosyal belediyecilik anlayışını en iyi şekilde işlettiğimiz Keçiören’de, engellilerimiz gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmetler alıyor” dedi.

ONLARCA CANLI FOSİLİNİ İNCELEDİLER

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Engelli Danışma Merkezi tarafından düzenlenen müze gezi programı kapsamında görme engelli, otistik, kronik rahatsızlığı olanlar ve bu bireylerin aileleri Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesini ziyaret ettiler. Müzede aileler ve çocuklar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan ve dünyanın farklı yerlerinden hediye edilen canlı gruplarına ait fosil, hayvan ve bitkilere ilişkin bilim tünelini, canlandırma vitrinlerini ve değerli süs taşlarını incelediler. 

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ YUKARIYA TAŞIDIK”

Çocuklara ve gençlere yönelik her türlü çalışmaya destek olacaklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, tüm kesimlere yönelik müze gezi faaliyetlerinin sık sık düzenleneceğini de hatırlatarak, “1994 yılında başkanlığa başladığımızda, başka belediyeler arsa satıp iş yapmaya çalışırken bizler engellilerimizi sosyal yaşama dâhil etmek için projeler geliştiriyorduk. Bu anlayışımızla sosyal belediyeciliği engellilerimiz adına yukarı taşıdık.” dedi.

“ENGEL VARSA KALDIRMAK LAZIM”

Başkan Altınok şunları söyledi:

“O yıllarda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü var ama bizler engellilerimize nefer olmak için o dönemde sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık. Bu günlere geldiğimizde de engelli vatandaşlarımızın önünde ne tür engel varsa kaldırmak lazım dedik ve gerek hükümetimizin çalışmalarıyla gerekse belediyelerimizin imar yasalarına etki etme yetkisiyle binalara asansör zorunluluğu getirirdik. Engelsiz şehirler, engelsiz kentler, engelsiz yaşam adı altında çıktığımız yolda bugün yasaların değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin belirlenmesinde gayretlerimizin, emeklerimizin büyük katkısı olmuştur.”
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Bugün 11:29 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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