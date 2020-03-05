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ATO’dan, Deprem Yardımına Destek Veren Üyelere Teşekkür Beratı

Baran, “Tüccarın güçlü olduğu bir toplumda ekonomi de güçlü olur. Yaşadığımız son depreme gösterdiğiniz refleks bunun en güzel göstergesi oldu.”

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası ( ATO) Başkanı Gürsel Baran, Elazığ depremi sonrasında ATO’nun çağrısına cevap vererek deprem bölgesine yardım malzemesi sağlayan 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi üyelerine, gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür beratı takdim etti. Baran, “Tüccarın güçlü olduğu bir toplumda ekonomi de güçlü olur. Yaşadığımız son depreme gösterdiğiniz refleks bunun en güzel göstergesi oldu.” dedi.

ATO Başkanı Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, 24 Ocak tarihinde Elazığ Sivrice merkezli yaşanan ve bazı illerde de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremin ardından ATO’nun çağrısına cevap vererek Elazığ’a göndereceği tırı gıda ve ihtiyaç malzemeleriyle dolduran 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi üyelerini GİMAT Toptancılar Sitesi’nde ziyaret etti. Gıda toptancılığı yapan üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Baran, depremin ardından hemen harekete geçerek yardım tırını dolduran işletme sahiplerine teşekkür etti.

Baran, hükümetin Kızılay ve AFAD aracılığıyla bölgedeki vatandaşlara el uzattığını belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çağrısı üzerine ve Ankara Valiliği öncülüğünde kampanya başlatıldığını hatırlattı. Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyası temsilcilerinin üyelerini seferber ederek yardımlarını bölgeye ulaştırması ile güçlü bir duruş sergilediğini dile getiren Baran, “Deprem sonrası yaraları sarmak için yürütülen mücadeleye destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte üyelerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ya da meslek kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesine ihtiyaç malzemesi sağlayan vatandaşlar, birlik olduğumuzda her acının üstesinde geldiğimizi tüm Türkiye’ye bir kez daha gösterdi” dedi.

GİMAT ANKARA EKONOMİSİNİN ANA DAMARIDIR-

Yaklaşık 5 bin şirketin bulunduğu GİMAT Gıda Toptancılar Sitesi’nin Ankara ekonomisinin ana damarı olduğunu belirten Baran, “Binlerce kişiye istihdam sağlayan GİMAT, organize toptan gıda sektöründe Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biridir. Ankara ekonomisinin ana damarıdır. Ankara ekonomisine katkısı çok büyüktür. Tüccarın güçlü olduğu bir toplumda ekonomi de güçlü olur” dedi.

ATO 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi Üyesi ve GİMAT Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seğmen de konuşmasında, Elazığ ve Malatya’da depremden mağdur olan vatandaşlara yardım yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemizin neresinde sıkıntı olursa olsun Ankara Ticaret Odamız ne zaman çağrı yapsa yanında yer almaya hazırız” dedi.

GİMAT olarak yeni iş alanları oluşturarak, iş ve istihdam hacmini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Seğmen,  “Gelecekte yeni iş alanları oluşturulacak yatırımlar yaparak daha fazla insana iş alanı yaratmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

ATO Başkanı Baran, 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi Başkanı Koray Özlü, Komite Başkan Yardımcısı İdris Karaca, aynı zamanda ATO Yönetim Kurulu Üyesi olan Komite Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ve Komite Üyesi Ömer Seğmen ile GİMAT’da faaliyet yürüten Abdurrahman Tatlıcı, Bahadır İlkutlu, Cengiz Yılmaz, Erol Akgün, Halil Karataş, İsmail Işık, Kurtuluş Turan, Murat Ertürk, Osman Tuğrul, Serdar Özcan, Şaban Erçetin ve Tuncer Karacan’a teşekkür beratı verdi.

Baran’a ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız ve Nihat Uysallı eşlik etti.

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