Yenimahalle adını finale yazdırdı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Yalıkavak Spor Kulübünü 27-20 yenerek sahadan avantajla ayrılan Yenimahalle Belediyesi SK, rövanş mücadelesinde bu avantajı kullanarak adını finale yazdırdı.

Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan, iki takımın kıyasıya mücadele gösterdiği karşılaşma, Yalıkavakspor’un 21-17 galibiyeti ile sonuçlandı. Yarı final mücadelesinin ilk maçında rakibini 7 gol farkla yenen Yenimahalle Belediyesi, avantajını kullanarak Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda finalist oldu.

Genç Selen melekleri finale taşıdı

Hanna, Ceylan, Bilgenur, Edanur, Nurceren, Olga ve kaleci Fatma yedisi ile sahaya çıkan Yenimahalle, ilk devrede Yalıkavakspor’un etkili ataklarına Bilgenur’un attığı 5 golle cevap verdi.

Yalıkavakspor’un 7 gol farkı kapatmak için üst üste ataklar gerçekleştirdiği ikinci yarıda, oyuna sonradan giren genç kaleci Selen kalesini gole kapattı. Takımını adeta sırtlayan Selen, ardı ardına yaptığı kurtarışlarla Yenimahalle’nin meleklerine final mutluluğu yaşattı.

Altın Kanatlı Melekler final mutluluğu yaşadı

Ceylan ve Bilhenur’un kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı maçın ikinci yarısı iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarı final karşılaşmasında Yenimahallenin meleklerine finali getiren goller; Bilgenur (6), edanur (3), Fatma ve Hanna (2), Ceylan, Gülsüm, Nurceren ve Gülcan (1) ile geldi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmalarında Yalıkavakspor’u eleyen Yenimahalle Belediyesi SK, final heyecanı için 17 Mart tarihinde oynanacak Kastamonu Belediyesi GSK ve Muratpaşa Belediyesi SK maçının galibini bekliyor.