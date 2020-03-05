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"Kraliçe Lear" Çankayalılarla buluştu

Yönetmen Pelin Esmer'in, Arslanköylü tiyatrocu kadınların turnelerini anlattığı bol ödüllü belgesel filmi "Kraliçe Lear" 8 Mart öncesi Çankayalılarla buluştu.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ‘Eşitlik ve Farkındalık Ayı’ adı altında birbirinden farklı etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Yönetmen Pelin Esmer'in, Arslanköylü tiyatrocu kadınların dağ köylerinde gerçekleştirdikleri turnelerini anlattığı belgesel filmi "Kraliçe Lear"a ev sahipliği yaptı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği bol ödüllü belgeselin yapım ekibi de gösterime katılırken, 1 saat 24 dakikalık yapım Ankaralılardan tam not aldı.

Gösterimin ardından konuşan Yönetmen Pelin Esmer eserde emeği geçenlere teşekkür etti. Esmer, Arslanköylü kadınların turnelerini sürdürmesini dileyerek, "Bu güzel yolculuğun gerçekten devam etmesini çok istiyorum. Bunun filmini yaptık, artık bizden daha uzun ömürlü, ölümsüz oldu. Onların tiyatrolarını sürdürmesi hepimiz için çok önemli. Bu konuda kimin daveti varsa, onları her yerde izlemeyi çok istiyorum." dedi.

SHAKESPEARE'İN "KRAL LEAR"I "KRALİÇE LEAR"A DÖNÜŞTÜ

Mersin'in kırsal mahallesi Arslanköy'de yaşayan kadınların, Shakespeare'in "Kral Lear" oyunundan yola çıkılarak "Kraliçe Lear'e dönüştürülen tiyatro oyununun, köy köy dolaşarak sahnelemesini anlatan belgesel filmin çekimleri de Mersin'de yapıldı. Vizyona geçtiğimiz yıl 15 Kasım'da giren eser, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde 3 dalda ödül kazanmıştı.
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Bugün 12:18 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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