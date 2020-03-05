Kadın Ressamların 50. Yıl Sergisi ÇSM’de

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin 50. kuruluş yılında geleneksel Dünya Kadınlar Günü Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin geleneksel Dünya Kadınlar Günü Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Ressam Naciye İzbul tarafından 1970 yılında Ankaralı kadın ressamları bir çatı altında buluşturmak amacıyla Türkiye’nin ilk kadın sanatçı derneği olarak kurulan Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin Başkanı Ressam İnci Sarıaslan, geleneksel olarak her yıl Dünya Kadınlar Günü öncesinde açılan serginin 50.’sinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Derneğin 1971 yılı kayıtlı üyesi Feyha Özsoy da Atatürk’ün güven duyduğu Türk kadınının her alanda kendini ispatladığını ifade etti. Avusturya’da açılan bir sergi ile ilgili anısını hiç unutamadığını belirten Özsoy, Unesco aracılığı ile gittikleri Avusturya’da kendilerini kapıda karşılayan Viyana Sanat Akademisi başkanının “Atatürk’e bir kez daha saygı duydum, O’nun ülkeye neler kazandırdığını siz sanatçı kadınları görünce bir kez daha anladım” dediğini katılımcılarla paylaştı.

Önceki dernek başkanı Çiğdem Güler’e ve üyelikte 20 yılını dolduran Ayperi Çetin’e plaketlerini takdim eden Dernek Başkanı Sarıaslan, katılımlarıyla geleneksel sergilerini onurlandıran 78 sanatçıya teşekkür etti.

Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin 50. geleneksel sergisi 9 Mart’a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde görülebilir.