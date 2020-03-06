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Türk Dünyasının mucit çocukları Altındağ’da buluştu

21 farklı ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden yüzlerce çocuğun buluş ve yeni icatları, Altındağ Belediyesi Karapürçek Kapalı Spor Salonu’nda sergilenmeye başlandı.

Elif Duman
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Kuzey Makedonya'dan Türkmenistan'a, KKTC'den Ukrayna'ya Türk Dünyası çocukları Altındağ'da bir araya geldi. Altındağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Karapürçek Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda mucit çocuklar hünerlerini sergiledi. Programa Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın yanı sıra; Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kazakistan Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Türk dünyasının dört bir tarafından yüzlerce çocuk katıldı.

TÜRK DÜNYASI BİR VE BERABER

Ankara Valisi Vasip Şahin, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı bir dönemde Türk dünyasının, projeleriyle, ilim ve fen yolunda attığı adımlarla bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi. TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise, Türk dünyasının her zaman bir ve beraber olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARDAN MEHMETÇİK’E DUA

Türk dünyasının dört bir tarafından programa katılan yüzlerce çocuk, Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan Türk askerlerini de unutmadı. Karapürçek Kapalı Spor Salonu’nu dolduran yüzlerce çocuk hep bir ağızdan Mehmetçik’e dua edip, selam gönderdi. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye haykıran çocuklar, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

“GÖNÜL COĞRAFYAMIZLA BERABERİZ”

“Her zaman gönül coğrafyamızdan soydaşlarımızla beraber olmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Asım Balcı “Altındağ Belediyesi olarak içerisinde çocuk olan her tür projeyi çok önemsiyor, çocuklarımızın aydınlık geleceği için çalışmalar yapan kurumlarla iş birliği yapmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz. 4.Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’ne, Milli Eğitim Bakanlığımız, Ankara Valiliği, Türk Dünyası Çocuk Vakfı, diğer resmi ve özel kuruluşlarla birlikte katkıda bulunmaktan dolayı da mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

“PROJE GELİŞTİRMEDE ANKARA BAŞI ÇEKİYOR.”

Başkan Balcı “Türk dünyasından gelecek çocukların bilimsel proje yapma kabiliyetlerinin artırılması, farklı coğrafyalardan gelen çocukların kaynaşması ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencileri yeni icatlar, buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, çocuklarımızın dünyayı gelecekte nasıl aydınlatacağına dair içimizde kocaman bir umut yeşermesine neden oldu. Bugün burada, yarışmaya internet ortamında başvuran binlerce projeden sona kalanlarını görüyoruz. 21 ülkeden 100’ün üzerinde proje, üç gün boyunca burada sergileniyor. Ankaramız, 17 proje ile başı çekiyor.” dedi. Buluşmanın yarın son günü olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı, herkesi Karapürçek Kapalı Spor Salonu’na Türk Dünyasından çocukların projelerini görmeye davet etti.
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Bugün 09:16 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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