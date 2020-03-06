Keçiören Belediyesi 137 okulun eksiklerini tamamladı

Eğitime destek çalışmaları kapsamında kamu ve özel birçok okulda yenileme çalışması yürüttüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, her zaman önceliğimiz oldu. 137 okulda ağaçlandırma, çiçek dikim, budama ve çeşitli peyzaj çalışmaları yürüttük” dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Başkan Altınok’un talimatıyla okullardan gelen talepleri anında yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda bakım ve tadilat çalışmasından çevre düzenlemeye, spor alanlarının yenilemesinden ağaç budama ve çimleme çalışmasına kadar birçok hizmeti sunuyor.

“OKULLARA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Eğitime destek için Keçiören’deki okullara destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Altınok, “Eğitime destek projeleri kapsamında okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

OKULLARA SPOR EKİPMANLARI DA TEMİN EDİLDİ

Başkan Altınok, göreve geldikleri günden itibaren okullara yürütülen çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaşarak şunları aktardı:

“137 okulumuzun bahçesine 1311 ağaç ve 6 bin 528 adet de çiçek dikimi yaptık. Spor faaliyetleri için 52 cam pota, 24 kale ve 18 voleybol direği, 2 de oyun seti sabitleme çalışması yaptık. 4 okula kauçuk döşeme, 32 okula kamelya, 67 okula bank, 75 çöp kovası temininde bulunduk. 15 okulun boya bakım, işlerini yaparak daha temiz hale getirdik. Bu çalışmalarımızı okullarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında ve okullarımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz.”